https://ria.ru/20240628/koshta-1954607697.html

Биография Антониу Кошты

Биография Антониу Кошты - РИА Новости, 28.06.2024

Биография Антониу Кошты

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту его преемником. Кошта... РИА Новости, 28.06.2024

2024-06-28T01:42

2024-06-28T01:42

2024-06-28T01:42

справки

португалия

лиссабон (город)

антониу кошта

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954606130_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_86ee80b9bb3a41551e221c75d42a81a7.jpg

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили экс-премьера Португалии Антониу Кошту его преемником. Кошта сообщил, что приступит к исполнению обязанностей с 1 декабря.Португальский политик, бывший премьер-министр страны Антониу Кошта (полное имя Антониу Луиш Сантуш да Кошта, António Luís Santos da Costa) родился 17 июля 1961 года в Лиссабоне (Португалия). Имеет индийские корни. Его отец был писателем, мать, Мария Антония Палья – известная португальская журналистка.В возрасте 14 лет вступил в организацию "Юные социалисты".В 1988 году окончил Лиссабонский университет, лиценциат права и политологии. Учился в аспирантуре Европейского института Католического университета в Португалии, магистр европейских исследований (2003). Политическую карьеру начал в 1982 году с избрания в муниципальную ассамблею Лиссабона. Переизбирался в 1987 году. Находился на этом посту до 1993 года.В 1991-2004 годах был депутатом Ассамблеи Республики (парламента) от Лиссабона. До 2004 года возглавлял парламентскую фракцию Социалистической партии. Вновь был избран в 2015 году.В 1993-1995 годы был олдерменом (старостой) мэрии города Лореса (округ Лиссабон).С 1994 года – в руководстве Социалистической партии. С апреля 2002 года по март 2004 года – глава ее парламентской группы. С 22 ноября 2014 года – генеральный секретарь Социалистической партии. Занимал этот пост до 16 декабря 2023 года. В 1995 году после победы на выборах Социалистической партии стал государственным секретарем по парламентским делам (отвечал за взаимоотношения и связи правительства с парламентом, парламентскими группами и фракциями) в первом правительстве Антониу Гутерреша.С 26 ноября 1997 года и до 1999 года – министр по делам парламента.С октября 1999 года по апрель 2002 годах был министром юстиции во втором правительстве Гутерреша. Ушел в отставку после того, как Социалистическая партия проиграла выборы в 2002 году.В июне 2004 - марте 2005 года – депутат Европарламента, с июля 2004 года по март 2005 года – вице-президент Европараламента, член комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.С марта 2005 года по май 2007 года был министром государственного и внутреннего управления в правительстве Жозе Сократеша.С 1 августа 2007 года по 6 апреля 2015 года занимал пост мэра города Лиссабона.С 2010 по 2015 год – членом Комитета регионов (консультативный орган Евросоюза).С 4 ноября 2013 года по 6 апреля 2015 года был председателем Совета столичного региона Лиссабона.Занимал пост премьер-министра Португалии в период с ноября 2015 года по октябрь 2019 года (XXI правительство), с октября 2019 по март 2022 года (XXII правительство), с марта 2022 по апрель 2024 года (XXIII правительство). 7 ноября 2023 года Антониу Кошта подал в отставку с поста премьер-министра в связи с подозрениями в коррупции. Прокуратура страны сообщила, что политик стал объектом независимого расследования Верховного суда в отношении проектов по добыче лития и "зеленого водорода".Сам Кошта заявил, что не совершал никаких противоправных действий и готов сотрудничать со следствием. Однако, как выяснилось позже, прокуратурой была допущена ошибка. В материалах дела фигурировало имя министра экономики и моря Антониу Кошта Силву, однофамильца премьер-министра. Никаких официальных обвинений против Кошты прокуратура так и не выдвинула, однако расследование не прекратила. По решению президента страны Антониу Кошта остался во главе правительства до следующих выборов, назначенных на 10 марта 2024 года. Фактически покинул правительство 2 апреля 2024 года после вступления в должность нового премьер-министра Луиша Монтенегру. На посту правительству Кошты удалось добиться значительных экономических результатов. Была повышена минимальная заработная плата, вырос ВВП страны, были повышены ранее сокращенные зарплаты и пенсии, снизился бюджетный дефицит, безработица и госдолг страны, однако при этом выросла инфляция. Кроме того, правительство Кошту выделило 9,2 миллиардов евро на поддержку работников и компаний, оказавшихся в тяжелом положении из-за пандемии COVID-19.В ноябре 2022 года Антониу Кошта усомнился в способности ЕС принять Украину.Политик отметил, что европейские лидеры намеренно создают у потенциальных членов союза ожидания, которые могут не оправдаться и вылиться в "огромную драму в краткосрочной перспективе". По его словам, ЕС рискует "умножить в масштабах всей Восточной Европы" то, что уже произошло за десятилетия в отношении Турции.Антониу Кошта – кавалер Большого креста ордена Инфанта дона Энрике (Португалия, 2006), удостоен испанского ордена отличия Карлоса III (2016), Кавалер Большого креста за заслуги перед Люксембургом (2019). Лауреат премии Pravasi Bharatiya Samman (Индия, 2017). и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

португалия

лиссабон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, португалия, лиссабон (город), антониу кошта