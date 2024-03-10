https://ria.ru/20240310/yavka-1932202417.html

Явка на выборах в Португалии превысила показатели 2019 и 2022 годов

Явка на выборах в Португалии превысила показатели 2019 и 2022 годов - РИА Новости, 11.03.2024

Явка на выборах в Португалии превысила показатели 2019 и 2022 годов

Явка на досрочных парламентских выборах, которые прошли в воскресенье в Португалии, составила 51,96% на 16:00 (18:00 мск), что уже превышает явку на выборах... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-10T23:58

2024-03-10T23:58

2024-03-11T00:00

в мире

португалия

антониу кошта

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МАДРИД, 10 мар - РИА Новости. Явка на досрочных парламентских выборах, которые прошли в воскресенье в Португалии, составила 51,96% на 16:00 (18:00 мск), что уже превышает явку на выборах 2019 и 2022 годов, свидетельствуют предварительные данные генерального секретариата министерства внутренней администрации. По его информации, эта цифра значительно отличается от 38,59% в 2019 году и 45,66%, также подсчитанных за это время, в 2022 году. Она также выше, чем общая явка избирателей в 2019 (48,57%) и 2022 (51,42%) годах. Граждане Португалии пришли в воскресенье на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатов от различных партий, участвующих в парламентских выборах в стране. Выборы были назначены в ноябре прошлого года после отставки премьер-министра от левоцентристской Социалистической партии Антониу Кошты, который был выбран в январе 2022 года. Однако в дальнейшем он оказался замешанным в коррупционном расследовании, после которого и были созваны досрочные выборы. Таким образом, в это воскресенье граждане Португалии выбирали 230 депутатов, которые войдут в состав Собрания Республики на следующие четыре года. При этом почти 208 тысяч избирателей, заранее подавших заявку на участие в голосовании, смогли проголосовать досрочно в воскресенье, 3 марта, в ожидании, пока остальные жители придут на избирательные участки 10 марта, в официальную дату выборов. Такой досрочный формат, позволяющий избирателям голосовать из любого муниципалитета страны, власти отстаивают как способ борьбы с низкой явкой. Одним из двух основных претендентов на пост премьер-министра Португалии является Педру Нуну Сантуш, преемник Кошты и кандидат от Социалистической партии Португалии. 46-летний политик родился в Сан-Жуан-да-Мадейра, в округе Авейру, и получил степень по экономике в Высшем институте экономики и менеджмента Лиссабонского университета. Политик является генеральным секретарем Социалистической партии с 16 декабря 2023 года, после того как был избран большинством голосов на выборах, чтобы сменить Кошту на посту главы партии. Впервые стал членом Собрания Республики в 2005 году и, помимо прочих должностей, занимал пост министра инфраструктуры и жилищного строительства с 2019 по 2022 год, когда ушел в отставку после того, как был вовлечен в спор, связанный с португальской авиакомпанией TAP. Кандидат на пост премьер-министра Португалии от социалистов выступает за повышение зарплат и пенсий, обеспечение доступного жилья для молодежи и борьбу за равную оплату труда для женщин. Вторым ключевым кандидатом является Луиш Монтенегру. Он возглавляет Социал-демократическую партию (PSD) с 2022 года и участвует в выборах в Португалии как кандидат от "Демократического альянса" (AD), "консервативной" коалиции, состоящей, по данным португальских СМИ, из двух других партий национального правого блока (Народной партии и Монархической народной партии). Монтенегру, 51 год, португалец по происхождению, имеет диплом юриста Португальского католического университета. Он дебютировал в качестве депутата Собрания Республики в 2002 году, когда его партия победила на выборах, и был переизбран в Собрание еще на четыре срока до 2018 года. Кроме того, с 2011 по 2017 год он был президентом своей парламентской группы. Предложения "Демократического альянса" на этих выборах включают снижение налога на доходы физических лиц, увеличение надбавки солидарности к пенсии с 488 до 820 евро, усиление социальной поддержки, снижение госдолга.

https://ria.ru/20240310/vybory-1931683254.html

https://ria.ru/20240115/portugaliya-1921437575.html

https://ria.ru/20240206/kuleba-1925704130.html

португалия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, португалия, антониу кошта