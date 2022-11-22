https://ria.ru/20221122/ukraina-1833499386.html

Премьер Португалии усомнился в способности ЕС принять Украину

Премьер Португалии усомнился в способности ЕС принять Украину - РИА Новости, 22.11.2022

Премьер Португалии усомнился в способности ЕС принять Украину

У ЕС нет возможности принимать в свои ряды новых членов, в частности Украину, заявил изданию Portugal Resident премьер-министр Португалии Антониу Кошта. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T21:05

2022-11-22T21:05

2022-11-22T21:31

в мире

антониу кошта

украина

португалия

евросоюз

турция

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У ЕС нет возможности принимать в свои ряды новых членов, в частности Украину, заявил изданию Portugal Resident премьер-министр Португалии Антониу Кошта.Политик отметил, что европейские лидеры намеренно создают у потенциальных членов союза ожидания, которые могут не оправдаться и вылиться в "огромную драму в краткосрочной перспективе". По его словам, ЕС рискует "умножить в масштабах всей Восточной Европы" то, что уже произошло за десятилетия в отношении Турции.Он напомнил, что Брюссель предъявляет кандидатам на членство конкретные требования, и добавил, что нет никаких критериев для оценки способности союза принимать новые страны. Кошта подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Евросоюз не в состоянии расширяться."Со своей нынешней институциональной структурой и с нынешней бюджетной архитектурой у Европейского союза нет условий, чтобы оправдать те ожидания, которые он сейчас создает", — пояснил премьер.Политик подчеркнул, что для дальнейшего расширения союзу необходимо реформироваться и реорганизоваться.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821961199.html

https://ria.ru/20221106/evrosoyuz-1829539598.html

украина

португалия

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в мире, антониу кошта, украина, португалия, евросоюз, турция