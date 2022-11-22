21:05 22.11.2022 (обновлено: 21:31 22.11.2022)
Премьер Португалии усомнился в способности ЕС принять Украину
Премьер Португалии Кошта заявил о неспособности Евросоюза принять Украину
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. У ЕС нет возможности принимать в свои ряды новых членов, в частности Украину, заявил изданию Portugal Resident премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Политик отметил, что европейские лидеры намеренно создают у потенциальных членов союза ожидания, которые могут не оправдаться и вылиться в "огромную драму в краткосрочной перспективе". По его словам, ЕС рискует "умножить в масштабах всей Восточной Европы" то, что уже произошло за десятилетия в отношении Турции.
"Евросоюз должен глубоко перестроиться, если он не хочет "взорваться" из-за новых вступлений", — подчеркнул Кошта.
Он напомнил, что Брюссель предъявляет кандидатам на членство конкретные требования, и добавил, что нет никаких критериев для оценки способности союза принимать новые страны. Кошта подчеркнул, что в нынешних обстоятельствах Евросоюз не в состоянии расширяться.
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"Со своей нынешней институциональной структурой и с нынешней бюджетной архитектурой у Европейского союза нет условий, чтобы оправдать те ожидания, которые он сейчас создает", — пояснил премьер.
Политик подчеркнул, что для дальнейшего расширения союзу необходимо реформироваться и реорганизоваться.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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