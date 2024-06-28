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Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране - РИА Новости, 28.06.2024
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08:00 28.06.2024 (обновлено: 08:07 28.06.2024)
https://ria.ru/20240628/boliviya-1955957772.html
Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране
Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране - РИА Новости, 28.06.2024
Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране
В Боливии было немало военных переворотов, однако такого странного путча, какой случился там 26 июня, старожилы, как говорится, не припомнят. Он продолжался... РИА Новости, 28.06.2024
2024-06-28T08:00
2024-06-28T08:07
аналитика
в мире
боливия
россия
китай
эво моралес
жанин аньес
луис арсе
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В Боливии было немало военных переворотов, однако такого странного путча, какой случился там 26 июня, старожилы, как говорится, не припомнят. Он продолжался один день, был крайне невнятен и кончился ничем.За два дня до этого, 24 июня, главнокомандующий войсками Боливии генерал Хуан Хосе Сунига раскритиковал в своем телеинтервью экс-президента страны Эво Моралеса и пригрозил ему арестом. Тут надо подчеркнуть, что, несмотря на свой уход с поста, Моралес является сильным неформальным лидером, возглавляет популярную партию "Движение к социализму" и собирается вновь идти на президентские выборы 2025 года. Президент Луис Арсе, несмотря на их внутриполитические трения, продолжает его курс, в частности, на развитие дружественных отношений с Россией и Китаем, а также противостояние с США.На следующий день генерала Сунигу отстранили от командования, а 26 июня он во главе армейских подразделений приехал на БТР на центральную площадь города Ла-Пас и, пока его подчиненные оцепляли район, вошел в президентский дворец, чтобы лично побеседовать с президентом Арсе.Кто-то снял на мобильник этот разговор, запись появилась в Сети, и она поражает какой-то странной домашностью атмосферы. Казалось бы, исторический момент, попытка свержения законной власти, а все выглядит как банальная семейная склока. Ничуть не испуганный президент Арсе приказывает генералу выйти вон и уважать закон. Генерал выглядит смущенным, однако приказ выполнять отказывается. Со всех сторон на них напирают военные и правительственные чиновники, из толпы несутся крики, царит толкотня и неразбериха. "Сто лет одиночества", версия 2.0.Сунига покинул дворец, однако военных не отозвал — они продолжали контролировать район площади Мурильо. Президент Арсе и его сторонники забаррикадировались во дворце.Практически сразу стало ясно, что мятежников никто не поддерживает. Полиция Ла-Паса на их сторону не перешла. Население города (он не является официальной столицей, но здесь сосредоточены почти все правительственные учреждения) поддержало законного президента. Люди вышли на улицы в знак протеста мятежникам. И даже экс-президент Боливии Жанин Аньес, освобождения которой из тюрьмы требовал Сунига, заявила, что путч незаконен, а правительство надо менять на выборах.Попытку путча осудили международные организации и руководители дружественных стран. Но самое главное — переворот не поддержала армия. Это позволило президенту Арсе уже 26 июня привести к присяге нового главнокомандующего. Тот скомандовал военным, осаждавшим площадь Мурильо, разойтись по казармам — и приказ был выполнен. В тот же день Сунига был арестован, теперь его будут судить за мятеж. Остается вопрос: что все это было?Боливия — одна из беднейших стран мира, чьи невероятные природные богатства всегда уходили кому угодно, только не местным жителям. В XVI-XIX столетиях европейцы как не в себя добывали здесь серебро. Из страны выкачивались тысячи тонн драгметалла, а на его добыче погибли миллионы местных жителей — настолько кошмарна была эксплуатация на рудниках.В XXI веке Боливия обладает богатейшими запасами лития на планете. Этот металл необходим для аккумуляторов электроавтомобилей и другой техники, так что страна опять рискует стать жертвой международных хищников. Однако за последние годы Боливия изменилась до неузнаваемости.Огромную роль в развитии страны сыграл как раз Эво Моралес — первый индеец на посту президента, убежденный социалист, сумевший вытащить страну из вековой нищеты. Он постепенно вывел государство из тени США и наладил отношения с Россией и Китаем, выстроив на внешнем фронте удобную систему сдержек и противовесов.Его курс развивает и нынешний президент Луис Арсе, который совсем недавно приезжал в Петербург и выступал на ПМЭФ. В 2023 году доступ к бесценным месторождениям лития достался только российским и китайским компаниям. Одновременно из добычи вышвырнули немецкую фирму. С американцами продолжились переговоры, грозящие затянуться до бесконечности.Эта самостоятельная политика выгодна для боливийской экономики: ее население впервые за многие века не голодает. Но еще важнее она для национального духа. Люди, не вынужденные убиваться за кусок хлеба, начинают по-настоящему ценить свое государство. Они видят усилия правительства и понимают, насколько важна стабильность в стране — не для каких-то там высоких целей, а для их собственного благополучия. Так думают и военные, ведь армия — это часть общества.Народ Боливии очень отчетливо показал свое отношение к путчистам, однако порох стоит держать сухим. В стране хватает прозападных богачей, а в 2025-м Боливию ждут очередные выборы. Уже сейчас понятно, что их фаворитом будет Эво Моралес, однако в 2019 году у него уже отняли победу. Тогда к власти пришла как раз та самая Жанин Аньес, которую хотел освободить Сунига. Женщина повела откровенно проамериканскую политику и предложила военным расстреливать демонстрации своих политических противников. За это она, собственно, сегодня и сидит.Однако свои противоречия существуют и между Моралесом и Арсе. Несмотря на то что они принадлежат к одной партии — "Движение к социализму", их окончательно рассорило решение Моралеса идти от партии на президентские выборы в 2025-м.Тот же генерал Сунига открыто враждовал с Моралесом уже давно, но это не помешало Арсе назначить его главнокомандующим. Сразу после ареста генерал кричал, что путч был сплошной постановкой, которую придумал сам президент Арсе, чтобы поднять свою популярность. Ну в его положении и не такое скажешь, суд во всем разберется.Извне прекрасно видна опасность, подстерегающая Боливию, — это личные амбиции двух великолепных политиков, искренне преданных своему народу и очень много сделавших для него. Если крупнейшая партия страны расколется, в эту щель сразу просунется длинная рука Вашингтона. Там уже сейчас качают версию, что путч был внутренними разборками между Арсе и Моралесом. Это важно запомнить: проамериканские агенты влияния работают как прежде, однако все свои диверсии выдают за внутреннюю грызню элит.Друзьям России сегодня приходится нелегко — то покушения, то заговоры, то путчи. Однако лекарство против всех потрясений одно — сплоченность.
https://ria.ru/20240627/obraschenie-1955733752.html
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Виктория Никифорова
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аналитика, в мире, боливия, россия, китай, эво моралес, жанин аньес, луис арсе, попытка госпереворота в боливии
Аналитика, В мире, Боливия, Россия, Китай, Эво Моралес, Жанин Аньес, Луис Арсе, Попытка госпереворота в Боливии

Боливар не выдержит двоих: переворот грозит только расколотой стране

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
В Боливии было немало военных переворотов, однако такого странного путча, какой случился там 26 июня, старожилы, как говорится, не припомнят. Он продолжался один день, был крайне невнятен и кончился ничем.
За два дня до этого, 24 июня, главнокомандующий войсками Боливии генерал Хуан Хосе Сунига раскритиковал в своем телеинтервью экс-президента страны Эво Моралеса и пригрозил ему арестом. Тут надо подчеркнуть, что, несмотря на свой уход с поста, Моралес является сильным неформальным лидером, возглавляет популярную партию "Движение к социализму" и собирается вновь идти на президентские выборы 2025 года. Президент Луис Арсе, несмотря на их внутриполитические трения, продолжает его курс, в частности, на развитие дружественных отношений с Россией и Китаем, а также противостояние с США.
Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Президент Боливии выступил с обращением после попытки госпереворота
Вчера, 01:46
На следующий день генерала Сунигу отстранили от командования, а 26 июня он во главе армейских подразделений приехал на БТР на центральную площадь города Ла-Пас и, пока его подчиненные оцепляли район, вошел в президентский дворец, чтобы лично побеседовать с президентом Арсе.
Кто-то снял на мобильник этот разговор, запись появилась в Сети, и она поражает какой-то странной домашностью атмосферы. Казалось бы, исторический момент, попытка свержения законной власти, а все выглядит как банальная семейная склока. Ничуть не испуганный президент Арсе приказывает генералу выйти вон и уважать закон. Генерал выглядит смущенным, однако приказ выполнять отказывается. Со всех сторон на них напирают военные и правительственные чиновники, из толпы несутся крики, царит толкотня и неразбериха. "Сто лет одиночества", версия 2.0.
Сунига покинул дворец, однако военных не отозвал — они продолжали контролировать район площади Мурильо. Президент Арсе и его сторонники забаррикадировались во дворце.
Практически сразу стало ясно, что мятежников никто не поддерживает. Полиция Ла-Паса на их сторону не перешла. Население города (он не является официальной столицей, но здесь сосредоточены почти все правительственные учреждения) поддержало законного президента. Люди вышли на улицы в знак протеста мятежникам. И даже экс-президент Боливии Жанин Аньес, освобождения которой из тюрьмы требовал Сунига, заявила, что путч незаконен, а правительство надо менять на выборах.
Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Генерал, возглавивший попытку переворота в Боливии, объяснил провал мятежа
Вчера, 14:27
Попытку путча осудили международные организации и руководители дружественных стран. Но самое главное — переворот не поддержала армия. Это позволило президенту Арсе уже 26 июня привести к присяге нового главнокомандующего. Тот скомандовал военным, осаждавшим площадь Мурильо, разойтись по казармам — и приказ был выполнен. В тот же день Сунига был арестован, теперь его будут судить за мятеж. Остается вопрос: что все это было?
Боливия — одна из беднейших стран мира, чьи невероятные природные богатства всегда уходили кому угодно, только не местным жителям. В XVI-XIX столетиях европейцы как не в себя добывали здесь серебро. Из страны выкачивались тысячи тонн драгметалла, а на его добыче погибли миллионы местных жителей — настолько кошмарна была эксплуатация на рудниках.
В XXI веке Боливия обладает богатейшими запасами лития на планете. Этот металл необходим для аккумуляторов электроавтомобилей и другой техники, так что страна опять рискует стать жертвой международных хищников. Однако за последние годы Боливия изменилась до неузнаваемости.
Огромную роль в развитии страны сыграл как раз Эво Моралес — первый индеец на посту президента, убежденный социалист, сумевший вытащить страну из вековой нищеты. Он постепенно вывел государство из тени США и наладил отношения с Россией и Китаем, выстроив на внешнем фронте удобную систему сдержек и противовесов.
Попытка госпереворота в Боливии
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

Военные дислоцируются у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На площадь была стянута спецтехника.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

Военный на площади Мурильо в Ла-Пасе

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

Солдат в бронированном автомобиле стоит у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11
© AFP 2024 / JORGE BERNAL

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

Столкновение сторонников президента Боливии Луиса Арсе и военной полицией у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11
© AP Photo / Juan Karita

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

Попытка госпереворота у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

Сторонница президента Боливии Луиса Арсе на площадь Мурильо после попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

Женщина проходит мимо военной полиции на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11
Его курс развивает и нынешний президент Луис Арсе, который совсем недавно приезжал в Петербург и выступал на ПМЭФ. В 2023 году доступ к бесценным месторождениям лития достался только российским и китайским компаниям. Одновременно из добычи вышвырнули немецкую фирму. С американцами продолжились переговоры, грозящие затянуться до бесконечности.
Эта самостоятельная политика выгодна для боливийской экономики: ее население впервые за многие века не голодает. Но еще важнее она для национального духа. Люди, не вынужденные убиваться за кусок хлеба, начинают по-настоящему ценить свое государство. Они видят усилия правительства и понимают, насколько важна стабильность в стране — не для каких-то там высоких целей, а для их собственного благополучия. Так думают и военные, ведь армия — это часть общества.
Народ Боливии очень отчетливо показал свое отношение к путчистам, однако порох стоит держать сухим. В стране хватает прозападных богачей, а в 2025-м Боливию ждут очередные выборы. Уже сейчас понятно, что их фаворитом будет Эво Моралес, однако в 2019 году у него уже отняли победу. Тогда к власти пришла как раз та самая Жанин Аньес, которую хотел освободить Сунига. Женщина повела откровенно проамериканскую политику и предложила военным расстреливать демонстрации своих политических противников. За это она, собственно, сегодня и сидит.
Однако свои противоречия существуют и между Моралесом и Арсе. Несмотря на то что они принадлежат к одной партии — "Движение к социализму", их окончательно рассорило решение Моралеса идти от партии на президентские выборы в 2025-м.
Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Кремле прокомментировали попытку переворота в Боливии
Вчера, 11:52
Тот же генерал Сунига открыто враждовал с Моралесом уже давно, но это не помешало Арсе назначить его главнокомандующим. Сразу после ареста генерал кричал, что путч был сплошной постановкой, которую придумал сам президент Арсе, чтобы поднять свою популярность. Ну в его положении и не такое скажешь, суд во всем разберется.
Извне прекрасно видна опасность, подстерегающая Боливию, — это личные амбиции двух великолепных политиков, искренне преданных своему народу и очень много сделавших для него. Если крупнейшая партия страны расколется, в эту щель сразу просунется длинная рука Вашингтона. Там уже сейчас качают версию, что путч был внутренними разборками между Арсе и Моралесом. Это важно запомнить: проамериканские агенты влияния работают как прежде, однако все свои диверсии выдают за внутреннюю грызню элит.
Друзьям России сегодня приходится нелегко — то покушения, то заговоры, то путчи. Однако лекарство против всех потрясений одно — сплоченность.
Военные возле президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Эксперт назвал попытку переворота в Боливии репетицией
Вчера, 11:23
 
АналитикаВ миреБоливияРоссияКитайЭво МоралесЖанин АньесЛуис АрсеПопытка госпереворота в Боливии
 
 
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