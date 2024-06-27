попытка госпереворота в боливии

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.
Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.
На площадь была стянута спецтехника.
На площадь была стянута спецтехника.
Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.
Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.
Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.
Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.
Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.
Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.
В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.
Во время беспорядков президент находился внутри дворца.
Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.
Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.
На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.
На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.
Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.
Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.
Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.