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Попытка госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
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13:40 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/gosperevorot-1955786481.html
Попытка госпереворота в Боливии
Попытка госпереворота в Боливии - РИА Новости, 27.06.2024
Попытка госпереворота в Боливии
Попытка госпереворота в Боливии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:40
2024-06-27T13:40
фото
попытка госпереворота в боливии
боливия
ла-пас (департамент)
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Попытка госпереворота в Боливии — в фотоленте Ria.ru.
боливия
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Фото, Попытка госпереворота в Боливии, Боливия, Ла-Пас (департамент)

Попытка госпереворота в Боливии

Читать ria.ru в
Попытка госпереворота в Боливии — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

Военные дислоцируются у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Накануне СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
1 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На площадь была стянута спецтехника.

Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

На площадь была стянута спецтехника.

© AP Photo / Juan Karita
2 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

Военный на площади Мурильо в Ла-Пасе

Военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги попытались с помощью бронетранспортера прорваться в президентский дворец. Беспорядки продлились около трех часов.

© AP Photo / Juan Karita
3 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

Солдат в бронированном автомобиле стоит у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Хуана Хосе Суниги, по данным местных СМИ, ранее был уволен с поста командующего армией.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
4 из 11
© AFP 2024 / JORGE BERNAL

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

Столкновение сторонников президента Боливии Луиса Арсе и военной полицией у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал происходящее попыткой госпереворота.

© AFP 2024 / JORGE BERNAL
5 из 11
© AP Photo / Juan Karita

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

Сторонник президента Луиса Арсе после попытки государственного переворота на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

В его поддержку выступили главы многих иностранных государств.

© AP Photo / Juan Karita
6 из 11
© AFP 2024 / AIZAR RALDES

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

Попытка госпереворота у дворца Кемадо на площади Мурильо в Ла-Пасе

Во время беспорядков президент находился внутри дворца.

© AFP 2024 / AIZAR RALDES
7 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

Сторонница президента Боливии Луиса Арсе на площадь Мурильо после попытки государственного переворота в Ла-Пасе, Боливия

Он выступил с обращением к нации и назначил новое командование армии, которое призвало военных покинуть площадь.

© AP Photo / Juan Karita
8 из 11
© AP Photo / Juan Karita

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

Президент Боливии Луис Арсе после попытки госпереворота

На фото: президент Боливии Луис Арсе выступает после попытки госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
9 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

Женщина проходит мимо военной полиции на площади Мурильо в Ла-Пасе, Боливия

Солдаты выполнили приказ. Генерал Сунига был арестован.

© AP Photo / Juan Karita
10 из 11
© AP Photo / Juan Karita

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

Генерал Хуан Хосе Сунига, возглавивший попытку госпереворота в Боливии

Генеральная прокуратура страны возбудила уголовное дело по факту организации госпереворота.

© AP Photo / Juan Karita
11 из 11
 
ФотоПопытка госпереворота в БоливииБоливияЛа-Пас (департамент)
 
 
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