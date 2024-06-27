https://ria.ru/20240627/ukraina-1955790053.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.06.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:32

2024-06-27T10:32

2024-06-27T10:34

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5eb6ebe07301180f0d81992670d2f963.jpg

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в регионах объявлена практически одновременно – в 10.20. При этом в Харьковской области она звучит с 09.03. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины