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Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии - РИА Новости, 27.06.2024
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22:12 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/salmonella-1955962468.html
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии - РИА Новости, 27.06.2024
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии
Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, за его продукцией был усилен контроль, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T22:12
2024-06-27T22:12
экономика
здоровье - общество
бразилия
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, за его продукцией был усилен контроль, рассказали РИА Новости в ведомстве. До этого, в 2023 году, на поставки продукции данного предприятия уже вводился усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes. "Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции (свинине - ред.) предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)", — заявили в ведомстве. По факту выявленного нарушения Россельхознадзор "ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия", а также обратился к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин, а также для принятия мер, направленных на исключение случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и РФ. "В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия", - резюмировали там.
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экономика, здоровье - общество, бразилия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз
Экономика, Здоровье - Общество, Бразилия, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз
Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии и усилил контроль

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПрилавок с мясной продукцией
Прилавок с мясной продукцией - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Прилавок с мясной продукцией. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, за его продукцией был усилен контроль, рассказали РИА Новости в ведомстве.
До этого, в 2023 году, на поставки продукции данного предприятия уже вводился усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes.
"Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции (свинине - ред.) предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)", — заявили в ведомстве.
По факту выявленного нарушения Россельхознадзор "ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия", а также обратился к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин, а также для принятия мер, направленных на исключение случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и РФ.
"В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия", - резюмировали там.
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ЭкономикаЗдоровье - ОбществоБразилияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союз
 
 
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