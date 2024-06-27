https://ria.ru/20240627/salmonella-1955962468.html

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии - РИА Новости, 27.06.2024

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии

Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, за его продукцией был усилен контроль, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T22:12

2024-06-27T22:12

2024-06-27T22:12

экономика

здоровье - общество

бразилия

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россельхознадзор выявил сальмонеллу в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda, за его продукцией был усилен контроль, рассказали РИА Новости в ведомстве. До этого, в 2023 году, на поставки продукции данного предприятия уже вводился усиленный лабораторный контроль по причине однократного выявления в свинине бактерии Listeria monocytogenes. "Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции (свинине - ред.) предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella)", — заявили в ведомстве. По факту выявленного нарушения Россельхознадзор "ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия", а также обратился к компетентному ведомству Бразилии с запросом о необходимости проведения расследования по установлению причин, а также для принятия мер, направленных на исключение случаев поставок в Россию продукции, не соответствующей требованиям Евразийского экономического союза и РФ. "В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия", - резюмировали там.

https://ria.ru/20240430/myaso-1943102032.html

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экономика, здоровье - общество, бразилия, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евразийский экономический союз