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В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта - РИА Новости, 27.06.2024
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13:10 27.06.2024 (обновлено: 13:11 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/parad-1955833410.html
В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта
В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта - РИА Новости, 27.06.2024
В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта
В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение всех видов транспорта из-за генеральных репетиций парада по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T13:10
2024-06-27T13:11
в мире
минск
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение всех видов транспорта из-за генеральных репетиций парада по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в четверг пресс-служба белорусского минобороны в Telegram-канале. "Двадцать девятого июня и 1 июля пройдут генеральные репетиции, а 3 июля в Минске пройдет парад войск, посвящённый 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко–фашистских захватчиков. В связи с этим в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта по ряду улиц и проспектов", - сообщает ведомство.В частности, планируется ограничить движение транспорта как на центральных проспектах города, так и кольцевой автодороге. Третьего июля в парадном шествии примут участие военнослужащие вооруженных сил России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе 36 пеших парадных расчетов примут участие более 5 000 военнослужащих, отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной Армии, в партизанской экипировке, а также в форме милиции образца 1941 года. В составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Откроют колонну танки Т-34. Зрители увидят также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетную систему "Полонез", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М", широкую линейку беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения. В небе над белорусской столицей пролетят 12 парадных расчетов воздушного эшелона, в том числе авиационные группы высшего пилотажа Российской Федерации "Русские витязи" и "Стрижи". Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра. Заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Жук сообщил, что военный парад – это абсолютно не демонстрация силы и, уж тем более, не бряцание оружием. "Наш народ, переживший неимоверные испытания в годы Великой Отечественной войны, на генетическом уровне приобрел непринятие какой-либо агрессии. Парад олицетворяет решимость всего белорусского народа защитить родную землю, славную героическую историю, единство нации, наш традиционный уклад жизни и духовные ценности народа", - приводит слова Жука пресс-служба минобороны.
https://ria.ru/20240608/tanki-1951664447.html
https://ria.ru/20240625/parad-1955452756.html
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в мире, минск, белоруссия, россия, андрей жуков, русские витязи, т-34
В мире, Минск, Белоруссия, Россия, Андрей Жуков, Русские Витязи, Т-34
В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение транспорта

В Минске ограничат движение транспорта из-за генеральных репетиций парада

© Depositphotos.com / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Depositphotos.com / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
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МИНСК, 27 июн – РИА Новости. В Минске 29 июня и 1 июля ограничат движение всех видов транспорта из-за генеральных репетиций парада по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков, сообщает в четверг пресс-служба белорусского минобороны в Telegram-канале.
«
"Двадцать девятого июня и 1 июля пройдут генеральные репетиции, а 3 июля в Минске пройдет парад войск, посвящённый 80-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко–фашистских захватчиков. В связи с этим в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта по ряду улиц и проспектов", - сообщает ведомство.
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В частности, планируется ограничить движение транспорта как на центральных проспектах города, так и кольцевой автодороге.
Третьего июля в парадном шествии примут участие военнослужащие вооруженных сил России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего в составе 36 пеших парадных расчетов примут участие более 5 000 военнослужащих, отдельные парадные расчеты пройдут в форме воинов Красной Армии, в партизанской экипировке, а также в форме милиции образца 1941 года.
В составе 29 парадных расчетов механизированной колонны пройдет свыше 300 единиц колесной и гусеничной техники. Откроют колонну танки Т-34. Зрители увидят также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", ракетную систему "Полонез", легкие бронированные автомобили "Пикап", "Дракон", "Богатырь", "Лис-ПМ", бронированные транспортные средства "Кайман", бронеавтомобили "Тигр-М", широкую линейку беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа в разведывательном и ударном вариантах исполнения.
В небе над белорусской столицей пролетят 12 парадных расчетов воздушного эшелона, в том числе авиационные группы высшего пилотажа Российской Федерации "Русские витязи" и "Стрижи".
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Парад по случаю Дня Независимости Белоруссии и годовщины освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков пройдет у стелы "Минск - город-герой". Финальной частью военного парада станут плац-концерт сводной роты Почетного караула и выступление сводного военного оркестра.
Заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Андрей Жук сообщил, что военный парад – это абсолютно не демонстрация силы и, уж тем более, не бряцание оружием.
"Наш народ, переживший неимоверные испытания в годы Великой Отечественной войны, на генетическом уровне приобрел непринятие какой-либо агрессии. Парад олицетворяет решимость всего белорусского народа защитить родную землю, славную героическую историю, единство нации, наш традиционный уклад жизни и духовные ценности народа", - приводит слова Жука пресс-служба минобороны.
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