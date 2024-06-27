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Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты - РИА Новости, 27.06.2024
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15:48 27.06.2024
https://ria.ru/20240627/makhachkala-1955884591.html
Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты
Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты - РИА Новости, 27.06.2024
Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты
Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум братьям-школьникам, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T15:48
2024-06-27T15:48
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум братьям-школьникам, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Вечером 23 июня 10-летний Абдулбасир Нурмагомедов и 9-летний Магомедшапи Нурмагомедов во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале раздавали бутылки с водой спецназовцам и полицейским. Кадры этого распространились в соцсетях и Telegram-каналах. Они двоюродные братья, Магомедшапи приехал погостить к своему дяде на каникулы. "Он (Абдулбасир) придумал, сказал папе воды купить. Его папа купил, и мы начали раздавать", – рассказал Магомедшапи главе республики. Мама Абдулбасира поделилась, что в тот вечер ребята ничего не рассказали, а об их поступке она узнала только на следующий день из соцсетей. "Благодаря таким семьям мы в очередной раз можем сказать, что ни терроризм, ни экстремизм в Дагестане никогда не приживутся. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Мы подумаем, как вашу семью отметить", – сказал Меликов. Ранее Народный фронт в Дагестане вручил ребятам благодарственные письма. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан
Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты

Братьям из Махачкалы, носившим воду силовикам во время КТО, подарили планшеты

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
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Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум братьям-школьникам, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером 23 июня 10-летний Абдулбасир Нурмагомедов и 9-летний Магомедшапи Нурмагомедов во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале раздавали бутылки с водой спецназовцам и полицейским. Кадры этого распространились в соцсетях и Telegram-каналах.
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Они двоюродные братья, Магомедшапи приехал погостить к своему дяде на каникулы. "Он (Абдулбасир) придумал, сказал папе воды купить. Его папа купил, и мы начали раздавать", – рассказал Магомедшапи главе республики.
Мама Абдулбасира поделилась, что в тот вечер ребята ничего не рассказали, а об их поступке она узнала только на следующий день из соцсетей.
"Благодаря таким семьям мы в очередной раз можем сказать, что ни терроризм, ни экстремизм в Дагестане никогда не приживутся. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Мы подумаем, как вашу семью отметить", – сказал Меликов.
Ранее Народный фронт в Дагестане вручил ребятам благодарственные письма.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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МахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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