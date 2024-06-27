https://ria.ru/20240627/makhachkala-1955884591.html

Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты

Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты - РИА Новости, 27.06.2024

Школьникам из Махачкалы, носившим воду силовикам, подарили планшеты

Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум братьям-школьникам, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T15:48

2024-06-27T15:48

2024-06-27T15:48

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов подарил планшеты двум братьям-школьникам, которые раздавали воду правоохранителям во время контртеррористической операции в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. Вечером 23 июня 10-летний Абдулбасир Нурмагомедов и 9-летний Магомедшапи Нурмагомедов во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале раздавали бутылки с водой спецназовцам и полицейским. Кадры этого распространились в соцсетях и Telegram-каналах. Они двоюродные братья, Магомедшапи приехал погостить к своему дяде на каникулы. "Он (Абдулбасир) придумал, сказал папе воды купить. Его папа купил, и мы начали раздавать", – рассказал Магомедшапи главе республики. Мама Абдулбасира поделилась, что в тот вечер ребята ничего не рассказали, а об их поступке она узнала только на следующий день из соцсетей. "Благодаря таким семьям мы в очередной раз можем сказать, что ни терроризм, ни экстремизм в Дагестане никогда не приживутся. Поэтому я хочу вас поблагодарить. Мы подумаем, как вашу семью отметить", – сказал Меликов. Ранее Народный фронт в Дагестане вручил ребятам благодарственные письма. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

махачкала

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан