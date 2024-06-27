https://ria.ru/20240627/fond-1955862669.html

Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра"

Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра" - РИА Новости, 27.06.2024

Правительство направит 24,5 миллиарда рублей фонду "Круг добра"

Перечень препаратов, которые закупаются через фонд "Круг добра" для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, расширяется, правительство РФ направит... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T14:37

2024-06-27T14:37

2024-06-27T14:38

общество

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Перечень препаратов, которые закупаются через фонд "Круг добра" для лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, расширяется, правительство РФ направит свыше 24,5 миллиарда рублей на обеспечение бесперебойной работы фонда, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином.В ходе совещания Мишустин рассказал, что государственный фонд "Круг добра" обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тысячи детей. Еще около 300 получили необходимые медицинские изделия и технические средства реабилитации."Перечень препаратов, которые закупаются через государственный фонд "Круг добра", последовательно расширяется. Для помощи его подопечным используются новые сложные уникальные методики. Все это требует, конечно же, дополнительных ресурсов, дополнительных средств. Для бесперебойной работы фонда в текущем году мы направим свыше 24,5 миллиарда рублей. Федеральное финансирование позволит предоставить лечение большему числу детей с редкими и тяжелыми диагнозами", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240601/fond-1949873680.html

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Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мишустин, фонд "круг добра"