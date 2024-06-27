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В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета - РИА Новости, 27.06.2024
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10:25 27.06.2024
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В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета
В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета - РИА Новости, 27.06.2024
В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета
Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в Санкт-Петербурге, где неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в сторону автобуса, в... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T10:25
2024-06-27T10:25
происшествия
авто
санкт-петербург
ленинградская область
выборгский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в Санкт-Петербурге, где неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в сторону автобуса, в результате никто из пассажиров не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел накануне вечером в Выборгском районе Петербурга. "В полицию поступило сообщение от водителя автобуса №33 о том, что около станции метро "Лесная" неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, устанавливаются стрелявшие из пневматического пистолета.
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санкт-петербург
ленинградская область
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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Выборгский район
В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета

В Петербурге неизвестные выстрелили в сторону автобуса, никто не пострадал

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в Санкт-Петербурге, где неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в сторону автобуса, в результате никто из пассажиров не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел накануне вечером в Выборгском районе Петербурга.
«
"В полицию поступило сообщение от водителя автобуса №33 о том, что около станции метро "Лесная" неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, устанавливаются стрелявшие из пневматического пистолета.
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