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В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета

В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета - РИА Новости, 27.06.2024

В Петербурге в автобус выстрелили из пневматического пистолета

Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в Санкт-Петербурге, где неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в сторону автобуса, в... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-27T10:25

2024-06-27T10:25

2024-06-27T10:25

происшествия

авто

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Полицией проводится проверка обстоятельств инцидента в Санкт-Петербурге, где неизвестные выстрелили из пневматического пистолета в сторону автобуса, в результате никто из пассажиров не пострадал, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел накануне вечером в Выборгском районе Петербурга. "В полицию поступило сообщение от водителя автобуса №33 о том, что около станции метро "Лесная" неустановленные лица из пневматического пистолета выстрелили в сторону автобуса, в результате чего разбиты два стекла двери и одно в окне. В результате инцидента никто из пассажиров автобуса не пострадал", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, устанавливаются стрелявшие из пневматического пистолета.

https://ria.ru/20231028/vystrel-1905886583.html

санкт-петербург

ленинградская область

выборгский район

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происшествия, авто, санкт-петербург, ленинградская область, выборгский район