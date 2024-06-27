Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа, заявил Белый дом

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С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.