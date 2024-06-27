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Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.06.2024
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21:32 27.06.2024 (обновлено: 22:39 27.06.2024)
https://ria.ru/20240627/assanzh-1955958033.html
Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа, заявил Белый дом
Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.06.2024
Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 27.06.2024
2024-06-27T21:32
2024-06-27T22:39
в мире
северные марианские острова
сша
австралия
карин жан-пьер
джо байден
джулиан ассанж
wikileaks
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер."Нет, это не рассматривается", - сказала Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию.Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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в мире, северные марианские острова, сша, австралия, карин жан-пьер, джо байден, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Северные Марианские острова, США, Австралия, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа, заявил Белый дом

Карин Жан-Пьер: Байден не рассматривает возможности помилования Ассанжа

© Фото : Stella Assange/XДжулиан Ассанж
Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Фото : Stella Assange/X
Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден не рассматривает возможность помилования основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Нет, это не рассматривается", - сказала Жан-Пьер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Освобождение Ассанжа
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

Джулиан Ассанж в окружении журналистов у здания суда США в Сайпане, Марианские острова

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

Мужчина раздает сладости сторонникам Джулиана Ассанжа перед зданием посольства США в Сиднее

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
2 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

Джулиан Ассанж и бывший премьер-министр Автралии Кевин Радд в здании суда США в Сайпане, Марианские острова

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

Самолет Джулиана Ассанжа на взлетной полосе в аэропорту Сайпана, Марианские острова

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

Сторонники Джулиана Ассанжа празднуют его освобождение перед зданием посольства США в Сиднее

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак общается с прессой у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

Джулиан Ассанж заходит в здание суда США в Сайпане, Марианские острова

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
2 из 8

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
6 из 8

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
7 из 8

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
8 из 8
Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
Протестующие держат плакат с портретом Джулиана Ассанжа возле Высокого суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
"Опасная сделка". Стал известен следующий ход Ассанжа после освобождения
Вчера, 08:00
 
В миреСеверные Марианские островаСШААвстралияКарин Жан-ПьерДжо БайденДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
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