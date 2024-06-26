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Освобождение Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
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11:49 26.06.2024 (обновлено: 14:29 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955497629.html
Освобождение Ассанжа
Освобождение Ассанжа - РИА Новости, 26.06.2024
Освобождение Ассанжа
Суд Северных Марианских островов приговорил основателя WikiLeaks к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:49
2024-06-26T14:29
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
джулиан ассанж
wikileaks
сайпан (остров)
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Суд Северных Марианских островов приговорил основателя WikiLeaks к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком.
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фото, фото, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, джулиан ассанж, wikileaks, сайпан (остров)
Фото, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Сайпан (остров)

Освобождение Ассанжа

Читать ria.ru в
Суд Северных Марианских островов приговорил основателя WikiLeaks к уже отбытому сроку и объявил его свободным человеком.
© AP Photo / Eugene Hoshiko

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

Джулиан Ассанж в окружении журналистов у здания суда США в Сайпане, Марианские острова

Утром 24 июня Ассанжа освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
1 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

Мужчина раздает сладости сторонникам Джулиана Ассанжа перед зданием посольства США в Сиднее

Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

Джулиан Ассанж и бывший премьер-министр Автралии Кевин Радд в здании суда США в Сайпане, Марианские острова

Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
3 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

Самолет Джулиана Ассанжа на взлетной полосе в аэропорту Сайпана, Марианские острова

С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. В 2019 году Ассанжа задержали по запросу Вашингтона, ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

Сегодня самолет с журналистом на борту вылетел в его родную Австралию.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
4 из 8
© AFP 2024 / SAEED KHAN

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

Сторонники Джулиана Ассанжа празднуют его освобождение перед зданием посольства США в Сиднее

Освобождение Ассанжа поприветствовали защитники свободы слова во многих странах.

© AFP 2024 / SAEED KHAN
5 из 8
© AP Photo / Eugene Hoshiko

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

Адвокат Ассанжа Барри Поллак общается с прессой у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

В Международной федерации журналистов назвали это событие победой.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

Джулиан Ассанж заходит в здание суда США в Сайпане, Марианские острова

По условиям сделки со следствием Ассанжу запрещено возвращаться в США без специального разрешения.

© AP Photo / Eugene Hoshiko
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© AP Photo / Eugene Hoshiko

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова

На фото: Ассанж покидает Федеральный окружной суд на Сайпане

© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ФотоДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаДжулиан АссанжWikiLeaksСайпан (остров)
 
 
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