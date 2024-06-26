https://ria.ru/20240626/vezd-1955706216.html

Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции

Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции - РИА Новости, 26.06.2024

Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции

Россия в ответ на санкции со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников, сообщил... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:33

2024-06-26T21:33

2024-06-26T21:33

новая зеландия

россия

веллингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников, сообщил МИД РФ. "В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении. В санкционный список попали заместители министра обороны страны и несколько начальников управлений, журналисты, а также мэры Веллингтона (столица Новой Зеландии) и крупных городов.

https://ria.ru/20240625/zapad-1955166036.html

новая зеландия

россия

веллингтон (город)

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новая зеландия, россия, веллингтон (город), в мире