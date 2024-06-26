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Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции - РИА Новости, 26.06.2024
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21:33 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/vezd-1955706216.html
Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции
Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции - РИА Новости, 26.06.2024
Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции
Россия в ответ на санкции со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников, сообщил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:33
2024-06-26T21:33
новая зеландия
россия
веллингтон (город)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников, сообщил МИД РФ. "В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении. В санкционный список попали заместители министра обороны страны и несколько начальников управлений, журналисты, а также мэры Веллингтона (столица Новой Зеландии) и крупных городов.
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новая зеландия, россия, веллингтон (город), в мире
Новая Зеландия, Россия, Веллингтон (город), В мире
Россия закрывает въезд для 36 новозеландцев в ответ на санкции

МИД: РФ закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков и силовиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россия в ответ на санкции со стороны Новой Зеландии закрывает въезд для 36 новозеландцев из числа политиков, силовиков, журналистов и общественников, сообщил МИД РФ.
"В ответ на политически мотивированные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политических деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей, формирующих в этой стране антироссийскую повестку дня", - говорится в сообщении.
В санкционный список попали заместители министра обороны страны и несколько начальников управлений, журналисты, а также мэры Веллингтона (столица Новой Зеландии) и крупных городов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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