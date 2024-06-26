https://ria.ru/20240626/troitsa-1955700337.html

Реставраторы будут постоянно следить за иконой "Троица", заявил наместник

Реставраторы будут постоянно следить за иконой "Троица", заявил наместник - РИА Новости, 26.06.2024

Реставраторы будут постоянно следить за иконой "Троица", заявил наместник

Художники-реставраторы высшей категории реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры будут постоянно наблюдать за иконой Андрея Рублева "Святая... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T20:51

2024-06-26T20:51

2024-06-26T20:51

религия

владимир путин

день святой троицы

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Художники-реставраторы высшей категории реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры будут постоянно наблюдать за иконой Андрея Рублева "Святая Троица", сообщил РИА Новости наместник монастыря епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. "Художники-реставраторы высшей категории реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Лавры будут постоянно наблюдать за иконой", - сказал он. По его словам, внутри киота, в котором находится икона, установлен датчик регистрации температурно-влажностного режима, показания снимаются три раза в день. Наместник также добавил, что в храме установлены новая противопожарная система, система видеонаблюдения и охранная сигнализация. В этом году после почти векового перерыва икона "Троица", которая была написана преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора, вернулась в этот храм, где будет пребывать постоянно. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Власти изъяли ее у Церкви в 1929 году и передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до недавнего времени. В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви этот шедевр древнерусской иконописи. В начале июня 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. В июле 2023 года "Троица" для необходимых реставрационных мероприятий была перевезена в Центр Грабаря. 5 января 2024 года к празднику Рождества Христова "Троица" была доставлена в храм Христа Спасителя. В январе 2024 года директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев сообщил, что специалисты центра продолжат наблюдение за "Троицей" после ее перевозки в Троице-Сергиеву лавру, для иконы в лавре создаются технические, инженерные условия. В июне 2024 года источник сообщил РИА Новости, что "Троица" находится в стабильном состоянии, ее сохранности ничего не угрожает, для иконы изготавливают специальную капсулу, которая обеспечит ее безопасность, также в капсуле будет поддерживаться температурно-влажностный режим.

https://ria.ru/20231102/troitsa-1906955717.html

https://ria.ru/20240626/troitsa--1955699670.html

https://ria.ru/20240619/troitsa-1953969704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, день святой троицы, общество