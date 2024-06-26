https://ria.ru/20240626/ryutte-1955538105.html
Биография Марка Рютте
Биография Марка Рютте - РИА Новости, 26.06.2024
Биография Марка Рютте
Нидерландский государственный и политический деятель Марк Рютте (Mark Rutte) родился 14 февраля 1967 года в Гааге (Нидерланды). РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:22
2024-06-26T12:22
2024-06-26T12:22
справки
гаага
марк рютте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954259992_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_ae4d33ea89cff794987769c42ab142c4.jpg
Нидерландский государственный и политический деятель Марк Рютте (Mark Rutte) родился 14 февраля 1967 года в Гааге (Нидерланды). В 1992 окончил исторический факультет Лейденского университета.В 1992-1997 годах работал менеджером по персоналу в концерне Unilever. Отвечал за обучение и переподготовку сотрудников, а также сопровождение реорганизаций.В 1997-2002 годах был менеджером по персоналу в компании Van den Bergh (Calvé), входящей в состав Unilever.В 2002 году являлся директором по персоналу в IGLOMora Group BV, дочерней компании Unilever. С сентября 2008 года по настоящее время является приглашенным преподавателем в группе школ Йохана де Витта в Гааге.Политикой начал заниматься еще в студенческие годы. В 1988-1991 годах возглавлял молодежную организацию "Свобода и демократия" (JOVD), сотрудничающей с праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 1993-1997 годах состоял на выборных должностях в VVD. С мая 2006 года – лидер VVD.С июля 2002 года по июнь 2004 года занимал должность статс-секретаря по социальным делам и проблемам занятости, с июня 2004 года по июнь 2006 года – статс-секретаря повопросам образования, культуры и науки в правительственных кабинетах Яна Петера Балкененде.В январе-мае 2003 года – член нижней палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов от VVD.С июня 2006 года по октябрь 2010 года занимал должность депутата нижней палаты Генеральных штатов, глава фракции VVD. В 2010 году на парламентских выборах VVD под руководством Рютте вошла в правительственную коалицию, заняв лидирующую позицию. С октября 2010 года являлся премьер-министром и министром по общим вопросам Нидерландов (был переизбран на должность в ноябре 2012 года, октябре 2017 года, январе 2022 года). В сфере экономики зарекомендовал себя сторонником монетаризма, увеличения пенсионного возраста, принятия мер, направленных на сокращение дефицита государственного бюджета. Выступал за ужесточение миграционной политики, активную роль Нидерландов в рамках ЕС и НАТО.При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой "истребительной коалиции", цель которой - передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.Под руководством Рютте Нидерланды увеличили расходы на оборону выше порога в 2% ВВП, требуемого для членов НАТО.В июле 2023 года Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока соискателей убежища. Кроме того, после досрочных парламентских выборов в ноябре 2023 года, в которых победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV), Рютте объявил, что уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он возглавлял. 20 июня 2024 года стало известно, что все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
гаага
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954259992_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_623d2835016dcdad5077a850670aa10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, гаага, марк рютте
Справки, Гаага, Марк Рютте
Нидерландский государственный и политический деятель Марк Рютте (Mark Rutte) родился 14 февраля 1967 года
в Гааге (Нидерланды).
В 1992 окончил исторический факультет Лейденского университета.
В 1992-1997 годах работал менеджером по персоналу в концерне Unilever. Отвечал за обучение и переподготовку сотрудников, а также сопровождение реорганизаций.
В 1997-2002 годах был менеджером по персоналу в компании Van den Bergh (Calvé), входящей в состав Unilever.
В 2002 году являлся директором по персоналу в IGLOMora Group BV, дочерней компании Unilever. С сентября 2008 года по настоящее время является приглашенным преподавателем в группе школ Йохана де Витта в Гааге.
Политикой начал заниматься еще в студенческие годы. В 1988-1991 годах возглавлял молодежную организацию "Свобода и демократия" (JOVD), сотрудничающей с праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 1993-1997 годах состоял на выборных должностях в VVD. С мая 2006 года – лидер VVD.
С июля 2002 года по июнь 2004 года занимал должность статс-секретаря по социальным делам и проблемам занятости, с июня 2004 года по июнь 2006 года – статс-секретаря повопросам образования, культуры и науки в правительственных кабинетах Яна Петера Балкененде.
В январе-мае 2003 года – член нижней палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов от VVD.
С июня 2006 года по октябрь 2010 года занимал должность
депутата нижней палаты Генеральных штатов, глава фракции VVD.
В 2010 году на парламентских выборах VVD под руководством Рютте вошла
в правительственную коалицию, заняв лидирующую позицию.
С октября 2010 года являлся премьер-министром и министром по общим вопросам Нидерландов (был переизбран
на должность в ноябре 2012 года, октябре 2017 года, январе 2022 года).
В сфере экономики зарекомендовал себя сторонником монетаризма, увеличения пенсионного возраста, принятия мер, направленных на сокращение дефицита государственного бюджета. Выступал за ужесточение миграционной политики, активную роль Нидерландов в рамках ЕС и НАТО.
При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль
в так называемой "истребительной коалиции", цель которой - передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию.
Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.
Под руководством Рютте Нидерланды увеличили расходы
на оборону выше порога в 2% ВВП, требуемого для членов НАТО.
В июле 2023 года Марк Рютте подал
королю Виллему-Александру прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока соискателей убежища.
Кроме того, после досрочных парламентских выборов в ноябре 2023 года, в которых победу одержала
крайне правая Партия свободы (PVV), Рютте объявил, что уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он возглавлял.
20 июня 2024 года стало известно, что все 32 страны-члена НАТО поддержали
кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников