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Биография Марка Рютте

Биография Марка Рютте - РИА Новости, 26.06.2024

Биография Марка Рютте

Нидерландский государственный и политический деятель Марк Рютте (Mark Rutte) родился 14 февраля 1967 года в Гааге (Нидерланды). РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:22

2024-06-26T12:22

2024-06-26T12:22

справки

гаага

марк рютте

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Нидерландский государственный и политический деятель Марк Рютте (Mark Rutte) родился 14 февраля 1967 года в Гааге (Нидерланды). В 1992 окончил исторический факультет Лейденского университета.В 1992-1997 годах работал менеджером по персоналу в концерне Unilever. Отвечал за обучение и переподготовку сотрудников, а также сопровождение реорганизаций.В 1997-2002 годах был менеджером по персоналу в компании Van den Bergh (Calvé), входящей в состав Unilever.В 2002 году являлся директором по персоналу в IGLOMora Group BV, дочерней компании Unilever. С сентября 2008 года по настоящее время является приглашенным преподавателем в группе школ Йохана де Витта в Гааге.Политикой начал заниматься еще в студенческие годы. В 1988-1991 годах возглавлял молодежную организацию "Свобода и демократия" (JOVD), сотрудничающей с праволиберальной Народной партии за свободу и демократию (VVD). В 1993-1997 годах состоял на выборных должностях в VVD. С мая 2006 года – лидер VVD.С июля 2002 года по июнь 2004 года занимал должность статс-секретаря по социальным делам и проблемам занятости, с июня 2004 года по июнь 2006 года – статс-секретаря повопросам образования, культуры и науки в правительственных кабинетах Яна Петера Балкененде.В январе-мае 2003 года – член нижней палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов от VVD.С июня 2006 года по октябрь 2010 года занимал должность депутата нижней палаты Генеральных штатов, глава фракции VVD. В 2010 году на парламентских выборах VVD под руководством Рютте вошла в правительственную коалицию, заняв лидирующую позицию. С октября 2010 года являлся премьер-министром и министром по общим вопросам Нидерландов (был переизбран на должность в ноябре 2012 года, октябре 2017 года, январе 2022 года). В сфере экономики зарекомендовал себя сторонником монетаризма, увеличения пенсионного возраста, принятия мер, направленных на сокращение дефицита государственного бюджета. Выступал за ужесточение миграционной политики, активную роль Нидерландов в рамках ЕС и НАТО.При Рютте власти Нидерландов стали одним из главных военных спонсоров Украины. В частности, они играют ключевую роль в так называемой "истребительной коалиции", цель которой - передать ВСУ истребители F-16 и обеспечить их эксплуатацию. Нидерланды предоставили Киеву также артиллерию, беспилотники и боеприпасы.Под руководством Рютте Нидерланды увеличили расходы на оборону выше порога в 2% ВВП, требуемого для членов НАТО.В июле 2023 года Марк Рютте подал королю Виллему-Александру прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла после долгих консультаций договориться о мерах по ограничению притока соискателей убежища. Кроме того, после досрочных парламентских выборов в ноябре 2023 года, в которых победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV), Рютте объявил, что уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он возглавлял. 20 июня 2024 года стало известно, что все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, гаага, марк рютте