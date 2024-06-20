Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО
Рютте сообщил, что после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО
© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
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"Я изначального не искал этого. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать - все это невозможно было отложить в сторону. Но и, конечно, это невероятно интересная работа", - заявил Рютте телеканалу NOS, комментируя свою предстоящую работу в НАТО.
Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.
Он сообщил, что официальное объявление о его новой должности генсека НАТО ожидается на следующей неделе.
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"У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе", - рассказал Рютте.
Нидерландский политик сообщил, что несмотря на назначение, он планирует и дальше жить в Гааге.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
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