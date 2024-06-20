https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html

Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО

Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024

Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО

Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:27

2024-06-20T23:27

2024-06-20T23:27

в мире

нидерланды

румыния

украина

марк рютте

клаус йоханнис

йенс столтенберг

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954262352_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_46b6582534e1b66503c18f2fa722dbee.jpg

ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО. "Я изначального не искал этого. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать - все это невозможно было отложить в сторону. Но и, конечно, это невероятно интересная работа", - заявил Рютте телеканалу NOS, комментируя свою предстоящую работу в НАТО. Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе. Он сообщил, что официальное объявление о его новой должности генсека НАТО ожидается на следующей неделе. "У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе", - рассказал Рютте. Нидерландский политик сообщил, что несмотря на назначение, он планирует и дальше жить в Гааге. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.

https://ria.ru/20240620/stoltenberg-1954371898.html

https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html

нидерланды

румыния

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нидерланды, румыния, украина, марк рютте, клаус йоханнис, йенс столтенберг, нато