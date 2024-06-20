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Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024
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23:27 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ryutte-1954400076.html
Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО
Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО - РИА Новости, 20.06.2024
Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:27
2024-06-20T23:27
в мире
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марк рютте
клаус йоханнис
йенс столтенберг
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ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО. "Я изначального не искал этого. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать - все это невозможно было отложить в сторону. Но и, конечно, это невероятно интересная работа", - заявил Рютте телеканалу NOS, комментируя свою предстоящую работу в НАТО. Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе. Он сообщил, что официальное объявление о его новой должности генсека НАТО ожидается на следующей неделе. "У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе", - рассказал Рютте. Нидерландский политик сообщил, что несмотря на назначение, он планирует и дальше жить в Гааге. Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
https://ria.ru/20240620/stoltenberg-1954371898.html
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
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в мире, нидерланды, румыния, украина, марк рютте, клаус йоханнис, йенс столтенберг, нато
В мире, Нидерланды, Румыния, Украина, Марк Рютте, Клаус Йоханнис, Йенс Столтенберг, НАТО
Рютте рассказал, когда приступит к работе на посту генсека НАТО

Рютте сообщил, что после отпуска приступит к работе на посту генсека НАТО

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО.
«
"Я изначального не искал этого. Но происходящее на Украине, в целом нестабильная ситуация в мире и мнение многих людей, которые думали, что я смогу это сделать - все это невозможно было отложить в сторону. Но и, конечно, это невероятно интересная работа", - заявил Рютте телеканалу NOS, комментируя свою предстоящую работу в НАТО.
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Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг отозвал свою кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО в пользу премьера Нидерландов Марка Рютте. Таким образом, все 32 страны-члена НАТО поддержали кандидатуру Рютте на высшую должность в альянсе.
Он сообщил, что официальное объявление о его новой должности генсека НАТО ожидается на следующей неделе.
«
"У меня сейчас будут три месяца отпуска, это замечательно, но потом я приступлю к работе", - рассказал Рютте.
Нидерландский политик сообщил, что несмотря на назначение, он планирует и дальше жить в Гааге.
Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом его полномочия истекают 1 октября 2024 года.
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19 июня, 08:00
 
В миреНидерландыРумынияУкраинаМарк РюттеКлаус ЙоханнисЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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