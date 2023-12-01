https://ria.ru/20231201/niderlandy-1913131511.html
В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России
В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России - РИА Новости, 01.12.2023
В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России
Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, одержала победу на... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:36
2023-12-01T12:36
2023-12-01T20:53
в мире
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партия свободы
санкции в отношении россии
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герт вилдерс
владимир зеленский
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ГААГА, 1 дек — РИА Новости. Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, свидетельствуют окончательные результаты выборов, обнародованные Избирательным советом страны.Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них приняли участие 26 политических партий."Партия свободы получает 37 мест в парламенте", — объявил результаты председатель Избирательного совета Вим Кайкен. Таким образом, крайне правая фракция становится крупнейшей в палате представителей Нидерландов.Председатель также сообщил, что левый блок Зеленые левые/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) — 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) — 20.В этом году в Нидерландах из 13,5 миллиона избирателей проголосовали на парламентских выборах 10,4 миллиона. Явка составила 77,7 процента.Лидер Партии свободы Герт Вилдерс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты (гульдена).Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.После объявления окончательных результатов крупнейшие партии в парламенте Нидерландов должны начать дискуссию о формировании коалиционного правительства.Еще после первых данных exit poll лидер Партии свободы заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком. Он рассчитывает начать переговоры о формировании новой правящей коалиции с тремя партиями — Народной партией за свободу и демократию (VVD), "Новым общественным договором" (NSC), а также правой партией "Фермерско-гражданское движение" (BBB). При этом пока лидер VVD Дилан Йешилгез-Зегериус и лидер NSC Питер Омциг отказываются вести переговоры.Изначально предполагалось, что парламентские выборы пройдут в Нидерландах в 2025 году, однако в связи с распадом четвертого кабмина премьер-министра Марка Рютте 7 июля из-за разногласий по иммиграционной политике досрочные выборы были назначены на 22 ноября. В июле Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении 13 лет, подал королю Виллему-Александру прошение об отставке, объявив, что не будет участвовать в выборах и уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он на тот момент возглавлял.
https://ria.ru/20231129/niderlandy-1912591232.html
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в мире, нидерланды, россия, партия свободы, санкции в отношении россии, украина, герт вилдерс, владимир зеленский, евросоюз, марк рютте
В мире, Нидерланды, Россия, Партия Свободы, Санкции в отношении России, Украина, Герт Вилдерс, Владимир Зеленский, Евросоюз, Марк Рютте
В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России
В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против РФ
ГААГА, 1 дек — РИА Новости. Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, свидетельствуют окончательные результаты выборов, обнародованные Избирательным советом страны.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них приняли участие 26 политических партий.
Захарова прокомментировала победу Вилдерса на выборах в Нидерландах
«
"Партия свободы получает 37 мест в парламенте", — объявил результаты председатель Избирательного совета Вим Кайкен. Таким образом, крайне правая фракция становится крупнейшей в палате представителей Нидерландов.
Председатель также сообщил, что левый блок Зеленые левые/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) — 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) — 20.
В этом году в Нидерландах из 13,5 миллиона избирателей проголосовали на парламентских выборах 10,4 миллиона. Явка составила 77,7 процента.
Лидер Партии свободы Герт Вилдерс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС
. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты (гульдена).
Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского
.
После объявления окончательных результатов крупнейшие партии в парламенте Нидерландов должны начать дискуссию о формировании коалиционного правительства.
Еще после первых данных exit poll лидер Партии свободы заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком. Он рассчитывает начать переговоры о формировании новой правящей коалиции с тремя партиями — Народной партией за свободу и демократию (VVD), "Новым общественным договором" (NSC), а также правой партией "Фермерско-гражданское движение" (BBB). При этом пока лидер VVD Дилан Йешилгез-Зегериус и лидер NSC Питер Омциг отказываются вести переговоры.
Изначально предполагалось, что парламентские выборы пройдут в Нидерландах в 2025 году, однако в связи с распадом четвертого кабмина премьер-министра Марка Рютте
7 июля из-за разногласий по иммиграционной политике досрочные выборы были назначены на 22 ноября. В июле Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении 13 лет, подал королю Виллему-Александру прошение об отставке, объявив, что не будет участвовать в выборах и уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он на тот момент возглавлял.
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