https://ria.ru/20231201/niderlandy-1913131511.html

В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России

В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России - РИА Новости, 01.12.2023

В Нидерландах победила партия, выступающая за отмену санкций против России

Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, одержала победу на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:36

2023-12-01T12:36

2023-12-01T20:53

в мире

нидерланды

россия

партия свободы

санкции в отношении россии

украина

герт вилдерс

владимир зеленский

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ГААГА, 1 дек — РИА Новости. Крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах, свидетельствуют окончательные результаты выборов, обнародованные Избирательным советом страны.Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября. В них приняли участие 26 политических партий."Партия свободы получает 37 мест в парламенте", — объявил результаты председатель Избирательного совета Вим Кайкен. Таким образом, крайне правая фракция становится крупнейшей в палате представителей Нидерландов.Председатель также сообщил, что левый блок Зеленые левые/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) — 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) — 20.В этом году в Нидерландах из 13,5 миллиона избирателей проголосовали на парламентских выборах 10,4 миллиона. Явка составила 77,7 процента.Лидер Партии свободы Герт Вилдерс известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Кроме того, его партия критически относится к исламу, мультикультурному обществу и политике ЕС. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты (гульдена).Вилдерс является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Политик был одним из депутатов, отказавшихся присутствовать в палате представителей Нидерландов во время выступления Владимира Зеленского.После объявления окончательных результатов крупнейшие партии в парламенте Нидерландов должны начать дискуссию о формировании коалиционного правительства.Еще после первых данных exit poll лидер Партии свободы заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком. Он рассчитывает начать переговоры о формировании новой правящей коалиции с тремя партиями — Народной партией за свободу и демократию (VVD), "Новым общественным договором" (NSC), а также правой партией "Фермерско-гражданское движение" (BBB). При этом пока лидер VVD Дилан Йешилгез-Зегериус и лидер NSC Питер Омциг отказываются вести переговоры.Изначально предполагалось, что парламентские выборы пройдут в Нидерландах в 2025 году, однако в связи с распадом четвертого кабмина премьер-министра Марка Рютте 7 июля из-за разногласий по иммиграционной политике досрочные выборы были назначены на 22 ноября. В июле Рютте, который возглавлял правительство Нидерландов на протяжении 13 лет, подал королю Виллему-Александру прошение об отставке, объявив, что не будет участвовать в выборах и уйдет из Народной партии за свободу и демократию, которую он на тот момент возглавлял.

https://ria.ru/20231129/niderlandy-1912591232.html

https://ria.ru/20231130/sanktsii-1912980595.html

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