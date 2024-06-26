https://ria.ru/20240626/roll-1955605911.html

Ролл "Хот-Стафилококкай" появился в курском суши-баре, где отравились люди

Ролл "Хот-Стафилококкай" появился в курском суши-баре, где отравились люди - РИА Новости, 26.06.2024

Ролл "Хот-Стафилококкай" появился в курском суши-баре, где отравились люди

В меню курского суши-бара Sushi King, в одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы "Хот-Стафилоккокай", "Стрептококаи" и другие наименования,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:15

2024-06-26T15:15

2024-06-26T15:17

происшествия

курская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955604793_0:215:3071:1942_1920x0_80_0_0_a4446b278d118b73a1fbbee9d64fbb29.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. В меню курского суши-бара Sushi King, в одном из филиалов которого отравились 13 человек, есть роллы "Хот-Стафилоккокай", "Стрептококаи" и другие наименования, напоминающие названия пищевых инфекций, выяснил корреспондент РИА Новости. С 22 по 24 июня за медицинской помощью обратились 13 человек, употреблявших в пищу рыбу и морепродукты в сливочном соусе в одном из суши-баров Sushi King. Восемь человек, в том числе подросток, с диагнозом "кишечная инфекция" находятся в стационаре в состоянии средней тяжести, ещё трое лечатся амбулаторно. Специалисты выявляют причину отравления. Роспотребнадзор по Курской области сообщил, что в одном из филиалов суши-бара проводится эпидемиологическое расследование. Ведомство добавило, что работа предприятия приостановлена, однако не уточнило, речь идет об одном филиале или всей сети кафе. Корреспондент РИА Новости выяснил, что некоторые филиалы сети продолжают принимать заказы. Пищевая токсикоинфекция, вызванная золотистым стафилококком, периодически ставится причиной массового отравления людей в общепите.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки