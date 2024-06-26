https://ria.ru/20240626/putin-1955673514.html

Путин в Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святой Троицы"

Путин в Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святой Троицы" - РИА Новости, 26.06.2024

Путин в Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святой Троицы"

Президент РФ Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святой Троицы", которая сейчас установлена на своём историческом месте в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:27

2024-06-26T18:27

2024-06-26T19:21

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СЕРГИЕВ ПОСАД, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в подмосковной Троице-Сергиевой лавре поклонился иконе "Святой Троицы", которая сейчас установлена на своём историческом месте в иконостасе Троицкого храма, а также мощам преподобного Сергия Радонежского. В мероприятии также приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и секретарь попечительского совета Фонда по сохранению исторического облика и развитию города Сергиев Посад Сергей Пахомов, гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.Эта икона вернулась в Троицкий собор Лавры в этом году, накануне праздника Святой Троицы 22 июня. Решение о возвращении святыни на историческое место было принято президентом в мае прошлого года. Как отметили в пресс-службе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, икону доставили на специализированном транспорте, предназначенном для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудованном климатическим боксом с системой амортизации. В храме её установили в специально изготовленный стационарный киот (витрину), поддерживающий необходимый для сохранения иконы климат. Этот киот оснащён системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей. "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в первой половине XV века для местного ряда иконостаса Троицкого собора по просьбе преподобного Никона Радонежского - ученика и преемника преподобного Сергия Радонежского. На Стоглавом соборе, созванном царём Иваном Грозным в 1551 году, икона была признана образцом для изображения Святой Троицы. В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР святыня была передана в Государственную Третьяковскую галерею. В иконостас храма поместили список, созданный реставратором Николаем Барановым. Летом 2023 года Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы "Святая Троица" в Лавру. Троицкий собор Лавры - действующий храм, в котором ежедневно проходят богослужения.

https://ria.ru/20240623/lavra-1954855989.html

https://ria.ru/20240626/patriarkh-1955674379.html

https://ria.ru/20240623/troitsa-1954812346.html

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россия, рсфср, сергий радонежский, владимир путин, иван грозный, третьяковская галерея, день святой троицы