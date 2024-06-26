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Объявлены победители IV сезона премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 26.06.2024
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10:00 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/premiya-1955452530.html
Объявлены победители IV сезона премии "Экология – дело каждого"
Объявлены победители IV сезона премии "Экология – дело каждого" - РИА Новости, 26.06.2024
Объявлены победители IV сезона премии "Экология – дело каждого"
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Гран-при Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" в этом году удостоена София... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:00
2024-06-26T10:00
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Гран-при Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" в этом году удостоена София Ксенофонтова из подмосковного Королева, сообщает пресс-центр премии.Дети и взрослые прислали свыше 80 тысяч заявок с работами, посвященными защите экологии и популяризации бережного отношения к природе. За три года география проекта охватила 78 государств, включая страны Европы, Азии, Африки. Работы поступили из всех российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик.Радионова отметила, что в номинации "Экопроект" были представлены по-настоящему научные и исследовательские работы, достойные внедрения на федеральном уровне и способные реально улучшить экологическую обстановку. Учитывая беспрецедентную сложность представленных проектов, глава Росприроднадзора впервые в истории премии утвердила по два первых, вторых и третьих мест в старшей возрастной группе номинации "Экопроект".Гран-при премии получила София Ксенофонтова из подмосковного Королева за экологический проект в защиту лесов. 16-летняя София предложила использовать беспилотники для обнаружения чрезвычайных ситуаций или нарушений в лесных массивах с точным указанием координат происшествия. 17-летний Егор Синцов из Нижегородской области стал победителем в номинации "Экопроект" за разработку беспилотника для контроля за состоянием мусорных полигонов. 11-летняя Елизавета Яшнева из Нефтеюганска представила устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи. Разработка Лизы экологичная, устойчивая к погодным условиям и уже успешно прошла тестирование на одном из предприятий."С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология – дело каждого. Многие из вас представили серьезные исследования и новаторские разработки. Вы выяснили, как уменьшить вред окружающей среде от удобрений. Придумали, как использовать беспилотники для выявления чрезвычайных ситуаций в лесах. Сами вели мониторинг состояния мусорных полигонов. Разработали систему, способную предотвращать наводнения. Многие подошли творчески: читали рэп, создавали мультфильмы и рисовали. Спасибо за вашу заботу о природе!" – сказала Радионова.Глава федеральной службы отметила, что международный масштаб премии в этом году стал рекордным – заявки пришли из 44 зарубежных государств. Высокую активность проявили иностранные участники прошлых сезонов, а впервые к проекту Росприроднадзора присоединились еще восемь стран: Сербия, Черногория, Габон, Доминикана, Непал, Конго, Южно-Африканская и Центральноафриканская Республики. Работа из Банги была удостоена призового места в номинации "Экомир". Жительница центральноафриканской столицы Кристи Ахоуфо рассказала необычные факты о своей стране, ее богатом растительном и животном мире. По итогам четырех сезонов в топ-10 самых активных стран вошли Китай, Узбекистан, Шри-Ланка, Венесуэла, Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Абхазия, Турция и Болгария. Призовое место в номинации "Экотуризм" заняла работа из Ливана. 12-летняя Алина Жбара рассказала о мировом сокровище, находящемся под охраной ЮНЕСКО. Девочка исследовала финикийский город Тир и его древнейшую историю.
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РИА Новости
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96
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светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)

Объявлены победители IV сезона премии "Экология – дело каждого"

© Пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"Гран-при Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" в этом году удостоена София Ксенофонтова из подмосковного Королева
Гран-при Международной детско-юношеской премии Экология – дело каждого в этом году удостоена София Ксенофонтова из подмосковного Королева
© Пресс-центр Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что Гран-при Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" в этом году удостоена София Ксенофонтова из подмосковного Королева, сообщает пресс-центр премии.
Дети и взрослые прислали свыше 80 тысяч заявок с работами, посвященными защите экологии и популяризации бережного отношения к природе. За три года география проекта охватила 78 государств, включая страны Европы, Азии, Африки. Работы поступили из всех российских регионов, в том числе из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
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Радионова отметила, что в номинации "Экопроект" были представлены по-настоящему научные и исследовательские работы, достойные внедрения на федеральном уровне и способные реально улучшить экологическую обстановку. Учитывая беспрецедентную сложность представленных проектов, глава Росприроднадзора впервые в истории премии утвердила по два первых, вторых и третьих мест в старшей возрастной группе номинации "Экопроект".
Гран-при премии получила София Ксенофонтова из подмосковного Королева за экологический проект в защиту лесов. 16-летняя София предложила использовать беспилотники для обнаружения чрезвычайных ситуаций или нарушений в лесных массивах с точным указанием координат происшествия. 17-летний Егор Синцов из Нижегородской области стал победителем в номинации "Экопроект" за разработку беспилотника для контроля за состоянием мусорных полигонов. 11-летняя Елизавета Яшнева из Нефтеюганска представила устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи. Разработка Лизы экологичная, устойчивая к погодным условиям и уже успешно прошла тестирование на одном из предприятий.
"С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология – дело каждого. Многие из вас представили серьезные исследования и новаторские разработки. Вы выяснили, как уменьшить вред окружающей среде от удобрений. Придумали, как использовать беспилотники для выявления чрезвычайных ситуаций в лесах. Сами вели мониторинг состояния мусорных полигонов. Разработали систему, способную предотвращать наводнения. Многие подошли творчески: читали рэп, создавали мультфильмы и рисовали. Спасибо за вашу заботу о природе!" – сказала Радионова.
Глава федеральной службы отметила, что международный масштаб премии в этом году стал рекордным – заявки пришли из 44 зарубежных государств. Высокую активность проявили иностранные участники прошлых сезонов, а впервые к проекту Росприроднадзора присоединились еще восемь стран: Сербия, Черногория, Габон, Доминикана, Непал, Конго, Южно-Африканская и Центральноафриканская Республики. Работа из Банги была удостоена призового места в номинации "Экомир". Жительница центральноафриканской столицы Кристи Ахоуфо рассказала необычные факты о своей стране, ее богатом растительном и животном мире. По итогам четырех сезонов в топ-10 самых активных стран вошли Китай, Узбекистан, Шри-Ланка, Венесуэла, Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Абхазия, Турция и Болгария. Призовое место в номинации "Экотуризм" заняла работа из Ливана. 12-летняя Алина Жбара рассказала о мировом сокровище, находящемся под охраной ЮНЕСКО. Девочка исследовала финикийский город Тир и его древнейшую историю.
 
Светлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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