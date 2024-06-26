https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955552803.html
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев - РИА Новости, 26.06.2024
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев, проживающих в западных странах, с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали местные... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:39
2024-06-26T12:39
2024-06-26T12:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев, проживающих в западных странах, с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали местные социальные службы, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. В октябре Лукьянцев рассказал, что в постпредство России при ООН с апреля по октябрь 2023 года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева "Такие обращения поступали и, более того, продолжают поступать, поскольку само украинское государство очень редко вникает в проблемы своих сограждан и соотечественников, которые попадают в подобные жизненные ситуации", - сказал дипломат на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что родители пытаются использовать любые возможности для возврата своих детей, а российское постпредство при ООН имеет контакт с соответствующими органами. "Пытаются оказать помощь, поддержку, найти выходы, насколько это возможно… Есть случаи, которые заканчиваются благополучно. Бывает, когда ничего сделать не получается, потому что многое зависит от позиции властей страны пребывания, где дети и родители находятся. Для них четкий критерий - является ли этот человек гражданином России или Украины", - сообщил Лукьянцев.
https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html
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россия, оон, украина, петербургский международный юридический форум 2018
Россия, ООН, Украина, Петербургский международный юридический форум 2018
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев
Лукьянцев: украинцы просят о помощи вернуть детей, которых забрали соцслужбы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев, проживающих в западных странах, с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали местные социальные службы, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
В октябре Лукьянцев рассказал, что в постпредство России при ООН с апреля по октябрь 2023 года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева
«
"Такие обращения поступали и, более того, продолжают поступать, поскольку само украинское государство очень редко вникает в проблемы своих сограждан и соотечественников, которые попадают в подобные жизненные ситуации", - сказал дипломат на полях ПМЮФ-2024.
Он добавил, что родители пытаются использовать любые возможности для возврата своих детей, а российское постпредство при ООН имеет контакт с соответствующими органами.
"Пытаются оказать помощь, поддержку, найти выходы, насколько это возможно… Есть случаи, которые заканчиваются благополучно. Бывает, когда ничего сделать не получается, потому что многое зависит от позиции властей страны пребывания, где дети и родители находятся. Для них четкий критерий - является ли этот человек гражданином России или Украины", - сообщил Лукьянцев.