Рейтинг@Mail.ru
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955552803.html
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев - РИА Новости, 26.06.2024
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев, проживающих в западных странах, с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали местные... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:39
2024-06-26T12:39
россия
оон
украина
петербургский международный юридический форум 2018
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871066900_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_84991cd19f0cf998ae2e71ce1d74a413.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев, проживающих в западных странах, с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали местные социальные службы, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. В октябре Лукьянцев рассказал, что в постпредство России при ООН с апреля по октябрь 2023 года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева "Такие обращения поступали и, более того, продолжают поступать, поскольку само украинское государство очень редко вникает в проблемы своих сограждан и соотечественников, которые попадают в подобные жизненные ситуации", - сказал дипломат на полях ПМЮФ-2024. Он добавил, что родители пытаются использовать любые возможности для возврата своих детей, а российское постпредство при ООН имеет контакт с соответствующими органами. "Пытаются оказать помощь, поддержку, найти выходы, насколько это возможно… Есть случаи, которые заканчиваются благополучно. Бывает, когда ничего сделать не получается, потому что многое зависит от позиции властей страны пребывания, где дети и родители находятся. Для них четкий критерий - является ли этот человек гражданином России или Украины", - сообщил Лукьянцев.
https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html
https://ria.ru/20231029/deti-1906030966.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871066900_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a548b07b096a8aaa16c1f68e0bb95e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оон, украина, петербургский международный юридический форум 2018
Россия, ООН, Украина, Петербургский международный юридический форум 2018
Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев

Лукьянцев: украинцы просят о помощи вернуть детей, которых забрали соцслужбы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастница ХI Петербургского международного юридического форума
Участница ХI Петербургского международного юридического форума - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Участница ХI Петербургского международного юридического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Постпредство России при ООН продолжает получать обращения украинцев, проживающих в западных странах, с просьбой помочь вернуть детей, которых отобрали местные социальные службы, заявил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
В октябре Лукьянцев рассказал, что в постпредство России при ООН с апреля по октябрь 2023 года обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей, которые просили помочь им вернуть отобранных службами этих стран детей и при этом сообщали о давлении со стороны Киева
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран
11:42
«
"Такие обращения поступали и, более того, продолжают поступать, поскольку само украинское государство очень редко вникает в проблемы своих сограждан и соотечественников, которые попадают в подобные жизненные ситуации", - сказал дипломат на полях ПМЮФ-2024.
Он добавил, что родители пытаются использовать любые возможности для возврата своих детей, а российское постпредство при ООН имеет контакт с соответствующими органами.
"Пытаются оказать помощь, поддержку, найти выходы, насколько это возможно… Есть случаи, которые заканчиваются благополучно. Бывает, когда ничего сделать не получается, потому что многое зависит от позиции властей страны пребывания, где дети и родители находятся. Для них четкий критерий - является ли этот человек гражданином России или Украины", - сообщил Лукьянцев.
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
Десятки украинцев попросили Россию помочь вернуть детей, отобранных в ЕС
29 октября 2023, 21:17
 
РоссияООНУкраинаПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала