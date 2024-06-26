https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955543679.html

Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату

Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату - РИА Новости, 26.06.2024

Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату

Для гостей XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) открыта молельная комната, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:10

2024-06-26T12:10

2024-06-26T12:13

религия

иран

петербургский международный юридический форум

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Для гостей XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) открыта молельная комната, передает корреспондент РИА Новости. Молельная комната расположена в пресс-центре на втором этаже. В комнате есть Коран, а также несколько молельных ковриков. В этом году на форум приехали иностранные делегации, в том числе представители Ирана. ПМЮФ проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.

https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html

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иран

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иран, петербургский международный юридический форум, россия