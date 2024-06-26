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Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату - РИА Новости, 26.06.2024
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Религия
 
12:10 26.06.2024 (обновлено: 12:13 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955543679.html
Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату
Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату - РИА Новости, 26.06.2024
Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату
Для гостей XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) открыта молельная комната, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:10
2024-06-26T12:13
религия
иран
петербургский международный юридический форум
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Для гостей XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) открыта молельная комната, передает корреспондент РИА Новости. Молельная комната расположена в пресс-центре на втором этаже. В комнате есть Коран, а также несколько молельных ковриков. В этом году на форум приехали иностранные делегации, в том числе представители Ирана. ПМЮФ проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
https://ria.ru/20240626/roskongress-1955534026.html
https://ria.ru/20240626/poeziya-1955536285.html
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иран, петербургский международный юридический форум, россия
Религия, Иран, Петербургский международный юридический форум, Россия
Для гостей ПМЮФ открыли молельную комнату

Для гостей XII Петербургского юридического форума открыли молельную комнату

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге
Участники Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Участники Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Для гостей XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) открыта молельная комната, передает корреспондент РИА Новости.
Молельная комната расположена в пресс-центре на втором этаже. В комнате есть Коран, а также несколько молельных ковриков.
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Участие в ПМЮФ подтвердили более 80 стран
11:42
В этом году на форум приехали иностранные делегации, в том числе представители Ирана.
ПМЮФ проходит в Северной столице 26-28 июня, его основной темой станет право как основа глобального равновесия. Форум традиционно собрал ведущих правоведов, политиков, представителей деловых кругов и общественных организаций из разных стран.
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РелигияИранПетербургский международный юридический форумРоссия
 
 
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