https://ria.ru/20240626/kemeron-1955524644.html
Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану
Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану - РИА Новости, 26.06.2024
Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:09
2024-06-26T11:09
2024-06-26T14:00
в мире
казахстан
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великобритания
дэвид кэмерон
мурат нуртлеу
владимир кузнецов (вован)
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега Мурат Нуртлеу якобы заявил ему, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая Россию. "Я недавно был во всех странах [Прибалтики], а также в Казахстане. Убежден, что Путин хочет часть севера Казахстана <…> Министр иностранных дел сказал, что ситуация осложняется из-за их протяженной границы с Россией <…> Он сказал, что украинцы умирают за Казахстан. Они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию. И это им на пользу", — заявил Кэмерон пранкерам, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.Кроме того, британский министр рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь Киеву. Он также намекнул, что на июльском саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, потому что Вашингтон против этого.Как отмечал президент Владимир Путин, Россию и Казахстан связывают очень близкие, союзнические стратегические отношения, и между ними нет ни одного вопроса, который осложнял бы двустороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955517850.html
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Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию
2024-06-26T11:09
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, казахстан, россия, великобритания, дэвид кэмерон, мурат нуртлеу, владимир кузнецов (вован)
В мире, Казахстан, Россия, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Мурат Нуртлеу, Владимир Кузнецов (Вован)
Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану
Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая Россию