https://ria.ru/20240626/kemeron-1955524644.html

Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану

Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану - РИА Новости, 26.06.2024

Кэмерон: глава МИД Казахстана заявил, что украинцы умирают за Астану

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:09

2024-06-26T11:09

2024-06-26T14:00

в мире

казахстан

россия

великобритания

дэвид кэмерон

мурат нуртлеу

владимир кузнецов (вован)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон рассказал пранкерам Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову), что его казахский коллега Мурат Нуртлеу якобы заявил ему, что украинцы умирают за Казахстан, сдерживая Россию. "Я недавно был во всех странах [Прибалтики], а также в Казахстане. Убежден, что Путин хочет часть севера Казахстана <…> Министр иностранных дел сказал, что ситуация осложняется из-за их протяженной границы с Россией <…> Он сказал, что украинцы умирают за Казахстан. Они рискуют своей жизнью, чтобы сдержать Россию. И это им на пользу", — заявил Кэмерон пранкерам, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.Кроме того, британский министр рассказал, что просил экс-президента США Дональда Трампа не блокировать военную помощь Киеву. Он также намекнул, что на июльском саммите НАТО Украину не пригласят в альянс, потому что Вашингтон против этого.Как отмечал президент Владимир Путин, Россию и Казахстан связывают очень близкие, союзнические стратегические отношения, и между ними нет ни одного вопроса, который осложнял бы двустороннее сотрудничество.

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955517850.html

https://ria.ru/20240305/prank-1931126347.html

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Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию Кэмерон: Нуртлеу заявил, что украинцы умирают за Казахстан, чтобы сдерживать Россию 2024-06-26T11:09 true PT0M41S

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Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, россия, великобритания, дэвид кэмерон, мурат нуртлеу, владимир кузнецов (вован)