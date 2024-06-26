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Затулин назвал слова секретаря Совбеза Армении о Карабахе откровенной ложью - РИА Новости, 26.06.2024
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16:58 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/karabakh-1955643443.html
Затулин назвал слова секретаря Совбеза Армении о Карабахе откровенной ложью
Затулин назвал слова секретаря Совбеза Армении о Карабахе откровенной ложью - РИА Новости, 26.06.2024
Затулин назвал слова секретаря Совбеза Армении о Карабахе откровенной ложью
Заявления секретаря совбеза Армении Армена Григоряна о якобы "передаче" Россией Нагорного Карабаха Азербайджану являются откровенной ложью, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:58
2024-06-26T16:58
в мире
армения
нагорный карабах
азербайджан
никол пашинян
армен григорян
константин затулин
госдума рф
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заявления секретаря совбеза Армении Армена Григоряна о якобы "передаче" Россией Нагорного Карабаха Азербайджану являются откровенной ложью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Ранее Григорян обвинил РФ в якобы "передаче" Азербайджану Нагорного Карабаха. "Господин Григорян еще больший русофоб, чем его работодатель Никол Пашинян, и в ряде случаев он предвосхищает или обнародует своим языком то, что на уме у его шефа. В данном случае речь идет об откровенной лжи", - сказал Затулин. Депутат отметил, что Карабах был не только не нужен премьер-министру Армении Николу Пашиняну, но и "вреден внутриполитически", поэтому он предпочел пойти на поводу у своих западных друзей. "Он поставил в сложное положение миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе. Это, судя по всему, и было условием его новой дружбы с Западом, Западу ведь российские миротворцы в Карабахе не нужны. Как, впрочем, и членство Армении в ОДКБ или нахождение российской базы в Гюмри. Это, судя по всему, следующие на очереди вопросы, и это никак не скрывается сторонниками господина Пашиняна и им самим", - подчеркнул Затулин. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240626/zakharova-1955617214.html
https://ria.ru/20240621/karabakh-1954526450.html
https://ria.ru/20240306/armeniya-1931543322.html
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в мире, армения, нагорный карабах, азербайджан, никол пашинян, армен григорян, константин затулин, госдума рф, снг, одкб, политика
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Азербайджан, Никол Пашинян, Армен Григорян, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ, ОДКБ, Политика
Затулин назвал слова секретаря Совбеза Армении о Карабахе откровенной ложью

Депутат Затулин назвал слова Григоряна о "передаче" Карабаха Азербайджану ложью

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Константин Затулин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Заявления секретаря совбеза Армении Армена Григоряна о якобы "передаче" Россией Нагорного Карабаха Азербайджану являются откровенной ложью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
Ранее Григорян обвинил РФ в якобы "передаче" Азербайджану Нагорного Карабаха.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Секретарь Совбеза Армении унизил свой народ, заявила Захарова
Вчера, 15:44
"Господин Григорян еще больший русофоб, чем его работодатель Никол Пашинян, и в ряде случаев он предвосхищает или обнародует своим языком то, что на уме у его шефа. В данном случае речь идет об откровенной лжи", - сказал Затулин.
Депутат отметил, что Карабах был не только не нужен премьер-министру Армении Николу Пашиняну, но и "вреден внутриполитически", поэтому он предпочел пойти на поводу у своих западных друзей.
"Он поставил в сложное положение миротворческую миссию России в Нагорном Карабахе. Это, судя по всему, и было условием его новой дружбы с Западом, Западу ведь российские миротворцы в Карабахе не нужны. Как, впрочем, и членство Армении в ОДКБ или нахождение российской базы в Гюмри. Это, судя по всему, следующие на очереди вопросы, и это никак не скрывается сторонниками господина Пашиняна и им самим", - подчеркнул Затулин.
Вид на небоскребы с набережной в Баку - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Азербайджан призвал ЕС воздержаться от предвзятых заявлений по Карабаху
21 июня, 14:39
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Армения демонстративно рвет связи с Россией, заявили в Госдуме
6 марта, 17:51
 
В миреАрменияНагорный КарабахАзербайджанНикол ПашинянАрмен ГригорянКонстантин ЗатулинГосдума РФСНГОДКБПолитика
 
 
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