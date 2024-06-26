https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html

Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту

Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту - РИА Новости, 26.06.2024

Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту

Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил долги по кредиту, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:48

2024-06-26T03:48

2024-06-26T10:57

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махачкала

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил долги по кредиту, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В ходе контртеррористической операции в воскресенье силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к терактам в Махачкале и Дербенте, их личности установлены. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов, 32-летний Амбусамад Амадзиев, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова — Осман. Кроме того, по данным СМИ, одним из ликвидированных мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров. Как следует из документов, 28-летний Гаджимурад Кагиров задолжал почти 70 тысяч рублей, из которых 66 578,87 рубля — долг по кредиту, который он не погасил еще в 2023 году. Кроме того, у Кагирова числится задолженность в размере 1792,84 рубля за 2022 год и еще один долг в 900 рублей. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955407944.html

https://ria.ru/20240626/protoierey-1955473968.html

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происшествия, махачкала, дербент, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия