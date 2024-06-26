https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html
Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту
Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту - РИА Новости, 26.06.2024
Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту
Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил долги по кредиту, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:48
2024-06-26T03:48
2024-06-26T10:57
происшествия
махачкала
дербент
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519459_0:51:1080:659_1920x0_80_0_0_977c4dc8bc537180e9685c2f5e127cab.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил долги по кредиту, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. В ходе контртеррористической операции в воскресенье силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к терактам в Махачкале и Дербенте, их личности установлены. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов, 32-летний Амбусамад Амадзиев, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова — Осман. Кроме того, по данным СМИ, одним из ликвидированных мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров. Как следует из документов, 28-летний Гаджимурад Кагиров задолжал почти 70 тысяч рублей, из которых 66 578,87 рубля — долг по кредиту, который он не погасил еще в 2023 году. Кроме того, у Кагирова числится задолженность в размере 1792,84 рубля за 2022 год и еще один долг в 900 рублей. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955407944.html
https://ria.ru/20240626/protoierey-1955473968.html
махачкала
дербент
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519459_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c295f7da48e4a63ed44da651e36f5c2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, дербент, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, россия
Происшествия, Махачкала, Дербент, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Россия
Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту
Предполагаемый террорист из Дербента Кагиров оставил долги по кредиту
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Предполагаемый террорист из Дербента Гаджимурад Кагиров оставил долги по кредиту, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В ходе контртеррористической операции в воскресенье силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к терактам в Махачкале
и Дербенте, их личности установлены. По данным источников РИА Новости в правоохранительных органах республики, были ликвидированы 42-летний Далгат Даудов, 32-летний Амбусамад Амадзиев, а также 31-летний сын бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова — Осман. Кроме того, по данным СМИ, одним из ликвидированных мог быть боец ММА Гаджимурад Кагиров.
Как следует из документов, 28-летний Гаджимурад Кагиров задолжал почти 70 тысяч рублей, из которых 66 578,87 рубля — долг по кредиту, который он не погасил еще в 2023 году.
Кроме того, у Кагирова числится задолженность в размере 1792,84 рубля за 2022 год и еще один долг в 900 рублей.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.