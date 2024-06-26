https://ria.ru/20240626/briks-1955416389.html

Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор

Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор - РИА Новости, 26.06.2024

Пауза кончилась: мировое большинство сделало свой выбор

Это уже официально: помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений" во вторник, заявил, что среди тех, кто совсем недавно... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:00

2024-06-26T08:02

аналитика

брикс

россия

таиланд

малайзия

юрий ушаков

владимир путин

китай

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Это уже официально: помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на открытии "Примаковских чтений" во вторник, заявил, что среди тех, кто совсем недавно подали свои заявки в БРИКС, — Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более 30. Итак, заявки от Таиланда и Малайзии, двух соседних стран Юго-Восточной Азии, уже точно есть. Но у них есть другие соседи — Вьетнам и Индонезия (мы говорим в данном случае только об одном регионе). И в этих двух государствах, точно так же как раньше в Малайзии и Таиланде, несколько месяцев идет дискуссия: вступать ли в БРИКС? Вьетнам пока "следит за обсуждением процесса расширения", Индонезия держит паузу до вступления в должность уже выбранного на пост президента Прабово Субианто в октябре (а он считается сторонником БРИКС). И это тоже не весь список.Можете ознакомиться с отчаянным призывом индонезийского экономиста быть осторожнее, особенно учитывая, что до этого в Таиланде было ровно то же самое (и выступали опять же экономисты классического, прозападного направления). Но остается констатировать, что чем дальше, тем меньше колебаний: все хотят в БРИКС. И это касается далеко не только ЮВА.А должно было быть ровно наоборот. Мировое большинство должно было посмотреть, как Запад прессует какими угодно санкциями Россию и Китай, отцов-основоположников БРИКС, и серьезно взвесить: не отсидеться ли в кустах? В конце концов ни Таиланд, ни Малайзия, ни другие претенденты на членство в новом мировом клубе не относятся к военным гигантам, и ни одна из этих стран не считает себя экономически неуязвимой. И тем не менее видим то, что видим.Здесь надо очень точно определить суть происходящего. Она в том, что мировое большинство проявляет максимальную осторожность — и именно поэтому как минимум интересуется БРИКС. Перед нами не какой-то беззаветный и беспощадный антизападный крен, а попытка сделать ставку на всех лошадей одновременно, притом что лошадь БРИКС все больше выглядит как фаворит. А этой мягкостью и сдержанностью Западу показывают, какой мир нужен тому самому большинству. Можно сказать, к такому миру принуждают.Вот показательный эпизод прошлой недели. Владимир Путин покидает Вьетнам, договорившись там — среди многого прочего — о том, что обе страны не будут участвовать в альянсах, направленных против одной из них. И буквально на следующий день в Ханое приземляется бывший посол США во Вьетнаме, а ныне один из помощников госсекретаря Соединенных Штатов Дэниел Критенбринк (нет, это не строчка из страшных сказок Гофмана, его так и зовут). И этот самый Дэниел спрашивает вьетнамцев: как же так, вы только что назвали русских своими стратегическими партнерами? А как же мы? А как же визит Джозефа Байдена к вам минувшей осенью?А вы тоже наши стратегические партнеры, отвечает ему глава вьетнамского МИД Буй Тхань Шон. И мы будем это партнерство с вами развивать — ну, правда, "на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга". Да, но и Китай, член БРИКС, — тоже стратегический партнер Вьетнама. Вот такой мир нам нужен.Теперь по поводу решения Малайзии. Премьер-министр этой страны Анвар Ибрагим за последние месяцы дал несколько длинных интервью самым разным СМИ, объясняя суть своей внешней политики (общий итог их подводили даже редакционные статьи местных СМИ). И из всех его высказываний лучше всего запоминается одна фраза: "Да потому что это нам выгодно". Нам был выгоден запуск 5G от китайской Huawei — и мы это сделали, хотя американцы и европейцы всеми силами нас отговаривали.Формула, по которой эта страна и десятки прочих видят свое будущее, — "у себя дома вы нам не объясняете, как нам жить, а за пределами границ мы работаем так, как нам выгодно" — это, наверное, общий лозунг БРИКС. А в частности, в том же Азиатском регионе видят, что произошло, к примеру, с АТЭС — вроде как чисто экономическим механизмом для снятия всех мыслимых препятствий бизнесу. С начала санкционного противостояния Восток — Запад эта механика, в которую входили и Китай с Россией, и США с Японией и прочими, и Таиланд с Малайзией и так далее, — завяла и затормозилась. А БРИКС — это куда более широкая, уже ставшая всемирной (но без Запада) площадка, на которой можно договариваться о возвращении к нормальности. По той самой формуле: работаем, как нам выгодно.Здесь очень важен фактор времени: сначала мировое большинство держало паузу. И это касается отношений не только с Россией после февраля 2022 года, но еще и с Китаем после условного 2017-2018-го (когда стало ясно, что давление на китайскую экономику — это не эпизод). Малые и слабые страны смотрели, что из этого получается. А получилось… Ну про рост российской экономики вопреки санкциям (благодаря им?) мы все знаем. Но есть похожая ситуация с Китаем.Информационная война насчет того, что китайская экономика "на краю пропасти" (слова Байдена), вяло продолжается. Но вот майские цифры внешней торговли Китая. Таковая выросла на 7,6 процента. И тут же графики: на сколько эта торговля сократилась с США или европейцами, на столько она приросла со странами мирового большинства. Некоторые из этого большинства — Вьетнам, Бразилия — с выгодой для себя покупают что-то у Китая и перепродают западникам.А это означает, что точки роста мировой экономики благодаря санкциям сместились с Запада на другие направления. И значит, пора прекращать держать паузу — уже все ясно: выгоднее мягко и без конфронтации создавать новую мировую экономику и политику, в том числе с помощью консультаций в БРИКС.

https://radiosputnik.ru/20240625/briks-1955326436.html

https://ria.ru/20240625/putin-1955234287.html

https://ria.ru/20240624/malayziya-1954962700.html

https://ria.ru/20240624/turtsiya-1954966195.html

https://radiosputnik.ru/20240621/briks-1954555563.html

россия

таиланд

малайзия

китай

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аналитика, брикс, россия, таиланд, малайзия, юрий ушаков, владимир путин, китай, санкции в отношении россии