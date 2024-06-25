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Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС - РИА Новости, 25.06.2024
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09:52 25.06.2024 (обновлено: 11:12 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ushakov-1955238438.html
Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС
Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС - РИА Новости, 25.06.2024
Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС
Число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более тридцати, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:52
2024-06-25T11:12
россия
таиланд
малайзия
юрий ушаков
брикс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более тридцати, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати", - сказал Ушаков, выступая на открытии Примаковских чтений во вторник.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.По словам Ушакова, на российское председательство "легла особая миссия - обеспечить плавную, беспроблемную прописку новых участников БРИКС и одновременно сберечь и приумножить накопленные за многие годы наработки и достижения". Предстоит развить опыт эффективного сотрудничества в объединении, продолжил он."Наше председательство активно ведет работу по согласованию критериев новой категории - государств-партнеров БРИКС - и составлению примерного списка государств, которым такой статус может быть предоставлен", - сообщил помощник президента РФ.
https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html
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россия, таиланд, малайзия, юрий ушаков, брикс, санкции в отношении россии
Россия, Таиланд, Малайзия, Юрий Ушаков, БРИКС, Санкции в отношении России
Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС

Ушаков: число желающих присоединиться к БРИКС растет, заявок уже более 30

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 25 июня 2024
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на на Х международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения в Москве. 25 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве. 25 июня 2024
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более тридцати, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«
"Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати", - сказал Ушаков, выступая на открытии Примаковских чтений во вторник.
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Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
По словам Ушакова, на российское председательство "легла особая миссия - обеспечить плавную, беспроблемную прописку новых участников БРИКС и одновременно сберечь и приумножить накопленные за многие годы наработки и достижения". Предстоит развить опыт эффективного сотрудничества в объединении, продолжил он.
"Наше председательство активно ведет работу по согласованию критериев новой категории - государств-партнеров БРИКС - и составлению примерного списка государств, которым такой статус может быть предоставлен", - сообщил помощник президента РФ.
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РоссияТаиландМалайзияЮрий УшаковБРИКССанкции в отношении России
 
 
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