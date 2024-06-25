https://ria.ru/20240625/ushakov-1955238438.html

Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС

Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС - РИА Новости, 25.06.2024

Ушаков заявил о росте числа желающих присоединиться к работе БРИКС

Число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более тридцати, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:52

2024-06-25T09:52

2024-06-25T11:12

россия

таиланд

малайзия

юрий ушаков

брикс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Число стран, желающих присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет, таких заявок уже более тридцати, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати", - сказал Ушаков, выступая на открытии Примаковских чтений во вторник.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.По словам Ушакова, на российское председательство "легла особая миссия - обеспечить плавную, беспроблемную прописку новых участников БРИКС и одновременно сберечь и приумножить накопленные за многие годы наработки и достижения". Предстоит развить опыт эффективного сотрудничества в объединении, продолжил он."Наше председательство активно ведет работу по согласованию критериев новой категории - государств-партнеров БРИКС - и составлению примерного списка государств, которым такой статус может быть предоставлен", - сообщил помощник президента РФ.

https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html

https://ria.ru/20240625/putin-1955234287.html

россия

таиланд

малайзия

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россия, таиланд, малайзия, юрий ушаков, брикс, санкции в отношении россии