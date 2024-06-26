https://ria.ru/20240626/botulizm-1955592552.html

Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма

Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма - РИА Новости, 26.06.2024

Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма

Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:48

2024-06-26T14:48

2024-06-26T14:48

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного", - сказал Мурашко журналистам. Он уточнил, что на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, пояснил министр.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки