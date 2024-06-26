https://ria.ru/20240626/botulizm-1955592552.html
Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма
Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма - РИА Новости, 26.06.2024
Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма
Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:48
2024-06-26T14:48
2024-06-26T14:48
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного", - сказал Мурашко журналистам. Он уточнил, что на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, пояснил министр.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Минздрав одобрил клинические исследования нового препарата от ботулизма
Минздрав разрешил исследования препарата для нейтрализации токсина ботулизма А
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, пояснил министр.