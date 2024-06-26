https://ria.ru/20240626/aresty-1955679037.html

Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток

Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток - РИА Новости, 26.06.2024

Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток

Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:48

2024-06-26T18:48

2024-06-26T21:02

республика дагестан

сергокалинский район

происшествия

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

единая россия

дербент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Сегодня в Махачкале сыновьям Магомеда Омарова назначили административные аресты до 13 суток", — сказал он.По данным собеседника агентства, им вменяют мелкое хулиганство.Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, в среду шестерых Омаровых с отчеством Магомедович признали виновными "в совершении административного правонарушения", им назначили аресты сроком от двух до 13 дней.Теракты в ДагестанеДвадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".

https://ria.ru/20240625/omarov-1955200314.html

https://ria.ru/20240626/dagestan-1955520905.html

сергокалинский район

махачкала

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан, сергокалинский район, происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, единая россия, дербент