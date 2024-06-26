Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток

МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Сегодня в Махачкале сыновьям Магомеда Омарова назначили административные аресты до 13 суток", — сказал он.По данным собеседника агентства, им вменяют мелкое хулиганство.Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, в среду шестерых Омаровых с отчеством Магомедович признали виновными "в совершении административного правонарушения", им назначили аресты сроком от двух до 13 дней.Теракты в ДагестанеДвадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Сегодня в Махачкале сыновьям Магомеда Омарова назначили административные аресты до 13 суток", — сказал он.
По данным собеседника агентства, им вменяют мелкое хулиганство.
Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, в среду шестерых Омаровых с отчеством Магомедович признали виновными "в совершении административного правонарушения", им назначили аресты сроком от двух до 13 дней.
Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".
Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
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