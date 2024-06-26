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Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток - РИА Новости, 26.06.2024
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18:48 26.06.2024 (обновлено: 21:02 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/aresty-1955679037.html
Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток
Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток - РИА Новости, 26.06.2024
Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток
Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:48
2024-06-26T21:02
республика дагестан
сергокалинский район
происшествия
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
единая россия
дербент
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МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах."Сегодня в Махачкале сыновьям Магомеда Омарова назначили административные аресты до 13 суток", — сказал он.По данным собеседника агентства, им вменяют мелкое хулиганство.Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, в среду шестерых Омаровых с отчеством Магомедович признали виновными "в совершении административного правонарушения", им назначили аресты сроком от двух до 13 дней.Теракты в ДагестанеДвадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
https://ria.ru/20240625/omarov-1955200314.html
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955520905.html
сергокалинский район
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республика дагестан, сергокалинский район, происшествия, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, единая россия, дербент
Республика Дагестан, Сергокалинский район, Происшествия, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Единая Россия, Дербент
Источник: сыновья уволенного Омарова получили аресты до 13 суток

Сыновья уволенного после терактов Омарова получили аресты до 13 суток

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 июн — РИА Новости. Сыновья уволенного после терактов главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова получили аресты до 13 суток, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Сегодня в Махачкале сыновьям Магомеда Омарова назначили административные аресты до 13 суток", — сказал он.
По данным собеседника агентства, им вменяют мелкое хулиганство.
Как уточнила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, в среду шестерых Омаровых с отчеством Магомедович признали виновными "в совершении административного правонарушения", им назначили аресты сроком от двух до 13 дней.
Дом отправленного в отставку главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте на территории Республики Дагестан
РИА Новости нашло дом экс-главы Сергокалинского района Омарова
25 июня, 01:11

Теракты в Дагестане

Двадцать третьего июня вооруженные боевики напали на Покровский собор в Дербенте (единственный православный храм в городе), Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, две синагоги и пост ДПС.
По последним данным, погиб 21 человек: сотрудники полиции и несколько мирных граждан, в том числе священник Николай Котельников. Еще как минимум 46 пострадали.
Абдулбасир Нурмагомедов и Магомедшапи Нурмагомедов несут бутылки с водой спецназовцам и полицейским во время активной фазы КТО возле кафедрального собора в Махачкале
В Махачкале два мальчика раздавали воду силовикам при активной фазе КТО
Вчера, 11:18
Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили — это выходцы из Сергокалинского района республики. По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из бандитов — 31-летний сын Омарова Осман, другой — его племянник Али Закаригаев, некогда возглавлявший отделение партии "Справедливая Россия — За правду".
Самого главу района освободили от должности и исключили из "Единой России". Накануне Омарова арестовали на десять суток по статье о мелком хулиганстве.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
Республика ДагестанСергокалинский районПроисшествияМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеЕдиная РоссияДербент
 
 
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