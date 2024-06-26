https://ria.ru/20240626/arest-1955541753.html

В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ

В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024

В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ

Члены "русской мафии" арестованы в Афинах во время сходки главарей, на встрече присутствовало около 15 человек, арестованы трое - из Молдавии, Украины и России, РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:04

2024-06-26T12:04

2024-06-26T12:16

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АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Члены "русской мафии" арестованы в Афинах во время сходки главарей, на встрече присутствовало около 15 человек, арестованы трое - из Молдавии, Украины и России, говорится на сайте газеты "Прото тема". Согласно сообщению, несколько дней назад сотрудники полиции по борьбе с организованной преступностью получили информацию о том, что в Греции должна состояться встреча, в которой примут участие криминальные авторитеты из-за рубежа. Цель встречи неизвестна, однако представители полиции считают, что ее участники готовились к серьезному преступлению. "Встреча мафиози "на высшем уровне" в Афинах с неизвестной целью была сорвана во вторник сотрудниками полиции Греции, которые надели наручники на трех мужчин из Молдавии, Украины и России. На встрече присутствовало около 15 человек из Грузии, Украины, России, Молдавии и Греции", - пишет издание. По имеющимся данным, самым серьезным считается арест украинца, так как, по словам источников из национальной полиции, он привлекался властями иностранных государств за серьезные преступления, а Россия выписала "красный ордер" на розыск за грабеж и кражу. Что касается двух других арестованных, то одному в Испании предъявлено обвинение в совершении преступления, а другому - в нарушении закона об оружии. "Сейчас следователи выясняют, какова сфера деятельности арестованных и принадлежат ли они к международным организациям, таким как Vor V Zakone", - пишет издание.

https://ria.ru/20231024/mafiya-1904889969.html

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в мире, россия, молдавия, украина, греция