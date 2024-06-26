Рейтинг@Mail.ru
В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 26.06.2024 (обновлено: 12:16 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/arest-1955541753.html
В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ
В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ - РИА Новости, 26.06.2024
В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ
Члены "русской мафии" арестованы в Афинах во время сходки главарей, на встрече присутствовало около 15 человек, арестованы трое - из Молдавии, Украины и России, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:04
2024-06-26T12:16
в мире
россия
молдавия
украина
греция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fe8b237a4f2664643f40fe6ca59b7a62.jpg
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Члены "русской мафии" арестованы в Афинах во время сходки главарей, на встрече присутствовало около 15 человек, арестованы трое - из Молдавии, Украины и России, говорится на сайте газеты "Прото тема". Согласно сообщению, несколько дней назад сотрудники полиции по борьбе с организованной преступностью получили информацию о том, что в Греции должна состояться встреча, в которой примут участие криминальные авторитеты из-за рубежа. Цель встречи неизвестна, однако представители полиции считают, что ее участники готовились к серьезному преступлению. "Встреча мафиози "на высшем уровне" в Афинах с неизвестной целью была сорвана во вторник сотрудниками полиции Греции, которые надели наручники на трех мужчин из Молдавии, Украины и России. На встрече присутствовало около 15 человек из Грузии, Украины, России, Молдавии и Греции", - пишет издание. По имеющимся данным, самым серьезным считается арест украинца, так как, по словам источников из национальной полиции, он привлекался властями иностранных государств за серьезные преступления, а Россия выписала "красный ордер" на розыск за грабеж и кражу. Что касается двух других арестованных, то одному в Испании предъявлено обвинение в совершении преступления, а другому - в нарушении закона об оружии. "Сейчас следователи выясняют, какова сфера деятельности арестованных и принадлежат ли они к международным организациям, таким как Vor V Zakone", - пишет издание.
https://ria.ru/20231024/mafiya-1904889969.html
россия
молдавия
украина
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739010541_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_59a2867e6645d77e55d4ae5dcf7b269e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, украина, греция
В мире, Россия, Молдавия, Украина, Греция
В Греции арестовали членов "русской мафии", пишут СМИ

"Прото тема": в Афинах арестованы члены "русской мафии" во время сходки главарей

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции Греции
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Члены "русской мафии" арестованы в Афинах во время сходки главарей, на встрече присутствовало около 15 человек, арестованы трое - из Молдавии, Украины и России, говорится на сайте газеты "Прото тема".
Согласно сообщению, несколько дней назад сотрудники полиции по борьбе с организованной преступностью получили информацию о том, что в Греции должна состояться встреча, в которой примут участие криминальные авторитеты из-за рубежа. Цель встречи неизвестна, однако представители полиции считают, что ее участники готовились к серьезному преступлению.
«
"Встреча мафиози "на высшем уровне" в Афинах с неизвестной целью была сорвана во вторник сотрудниками полиции Греции, которые надели наручники на трех мужчин из Молдавии, Украины и России. На встрече присутствовало около 15 человек из Грузии, Украины, России, Молдавии и Греции", - пишет издание.
По имеющимся данным, самым серьезным считается арест украинца, так как, по словам источников из национальной полиции, он привлекался властями иностранных государств за серьезные преступления, а Россия выписала "красный ордер" на розыск за грабеж и кражу. Что касается двух других арестованных, то одному в Испании предъявлено обвинение в совершении преступления, а другому - в нарушении закона об оружии.
"Сейчас следователи выясняют, какова сфера деятельности арестованных и принадлежат ли они к международным организациям, таким как Vor V Zakone", - пишет издание.
Грузинская полиция - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В Грузии задержали одного из боссов итальянской мафии
24 октября 2023, 12:29
 
В миреРоссияМолдавияУкраинаГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала