https://ria.ru/20240625/ukraina-1955343113.html

На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра

На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра - РИА Новости, 25.06.2024

На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра

Шестеро заключенных, которые согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, пишет украинское издание... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:44

2024-06-25T14:44

2024-06-25T16:24

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здоровье - общество

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черниговская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

десна (чернигов)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Шестеро заключенных, которые согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники. "Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены. Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в поселке Десна Черниговской области", — говорится в статье. Как уточняет "Телеграф", командование воинской части сообщило о произошедшем командирам подразделений учебного центра. Дальнейшее местонахождение сбежавших неизвестно. Официально информацию пока не обнародовали. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Кроме того, с 18 мая этого года начал действовать закон об усилении мобилизации, в соответствии с которым все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Они также обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По словам замглавы Минюста Елены Высоцкой, к концу мая желание служить в ВСУ изъявили порядка четырех тысяч заключенных.

https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, здоровье - общество, украина, черниговская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, десна (чернигов)