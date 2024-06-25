https://ria.ru/20240625/ukraina-1955343113.html
На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра
На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра - РИА Новости, 25.06.2024
На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра
Шестеро заключенных, которые согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, пишет украинское издание... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:44
2024-06-25T14:44
2024-06-25T16:24
в мире
здоровье - общество
украина
черниговская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
десна (чернигов)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Шестеро заключенных, которые согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, пишет украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники. "Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены. Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в поселке Десна Черниговской области", — говорится в статье. Как уточняет "Телеграф", командование воинской части сообщило о произошедшем командирам подразделений учебного центра. Дальнейшее местонахождение сбежавших неизвестно. Официально информацию пока не обнародовали. На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.Кроме того, с 18 мая этого года начал действовать закон об усилении мобилизации, в соответствии с которым все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Они также обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции. Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По словам замглавы Минюста Елены Высоцкой, к концу мая желание служить в ВСУ изъявили порядка четырех тысяч заключенных.
https://ria.ru/20240617/vsu-1953309477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, украина, черниговская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, десна (чернигов)
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Десна (Чернигов)
На Украине заключенные, согласившиеся воевать, сбежали из учебного центра
"Телеграф": 6 заключенных сбежали из учебного центра ВСУ в Черниговской области
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Шестеро заключенных, которые согласились мобилизоваться в ряды ВСУ, сбежали из учебного центра "Десна" в Черниговской области, пишет украинское издание "Телеграф
" со ссылкой на источники.
"Предварительно известно, что они в военной форме и вооружены. Речь идет о 169-м учебном центре имени князя Ярослава Мудрого, который находится в поселке Десна Черниговской области", — говорится в статье.
Как уточняет "Телеграф", командование воинской части сообщило о произошедшем командирам подразделений учебного центра. Дальнейшее местонахождение сбежавших неизвестно. Официально информацию пока не обнародовали.
На Украине с 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
Кроме того, с 18 мая этого года начал действовать закон об усилении мобилизации, в соответствии с которым все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Они также обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата или полиции.
Тем не менее командование ВСУ продолжает жаловаться на нехватку личного состава. На этом фоне Владимир Зеленский
подписал закон о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По словам замглавы Минюста Елены Высоцкой, к концу мая желание служить в ВСУ изъявили порядка четырех тысяч заключенных.