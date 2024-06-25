https://ria.ru/20240625/ukraina-1955226626.html

Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры

Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 25.06.2024

Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры

Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:27

2024-06-25T08:27

2024-06-25T08:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

днепропетровская область

александр вилкул

вооруженные силы украины

кривой рог

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул. Согласно его сообщению, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", но он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. В понедельник на Украине масштабная воздушная тревога объявлялась трижды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

украина

россия

днепропетровская область

кривой рог

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, днепропетровская область, александр вилкул, вооруженные силы украины, кривой рог