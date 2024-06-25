https://ria.ru/20240625/ukraina-1955226626.html
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:27
2024-06-25T08:27
2024-06-25T08:28
специальная военная операция на украине
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александр вилкул
вооруженные силы украины
кривой рог
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул. Согласно его сообщению, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", но он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. В понедельник на Украине масштабная воздушная тревога объявлялась трижды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры
Вилкул: в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена инфраструктура