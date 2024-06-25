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Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 25.06.2024 (обновлено: 08:28 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955226626.html
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 25.06.2024
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:27
2024-06-25T08:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
днепропетровская область
александр вилкул
вооруженные силы украины
кривой рог
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул. Согласно его сообщению, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", но он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь. В понедельник на Украине масштабная воздушная тревога объявлялась трижды. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
украина
россия
днепропетровская область
кривой рог
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в мире, украина, россия, днепропетровская область, александр вилкул, вооруженные силы украины, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Днепропетровская область, Александр Вилкул, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог
Власти Кривого Рога заявили о повреждении инфраструктуры

Вилкул: в Никопольском районе Днепропетровской области повреждена инфраструктура

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Инфраструктура поражена взрывами в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине, сообщил в Telegram-канале глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.
Согласно его сообщению, указанный район подвергся ударам. В результате взрывов, по его словам, "повреждена инфраструктура", но он не стал уточнять, о каких именно объектах идет речь.
В понедельник на Украине масштабная воздушная тревога объявлялась трижды.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Изображение сгенерировано ИИ
Российские ВКС уничтожают энергосистему Украины
14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДнепропетровская областьАлександр ВилкулВооруженные силы УкраиныКривой Рог
 
 
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