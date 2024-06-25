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В Москве находятся четверо детей, эвакуированных из Севастополя - РИА Новости, 25.06.2024
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08:17 25.06.2024 (обновлено: 11:16 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955226028.html
В Москве находятся четверо детей, эвакуированных из Севастополя
В Москве находятся четверо детей, эвакуированных из Севастополя - РИА Новости, 25.06.2024
В Москве находятся четверо детей, эвакуированных из Севастополя
Четверо детей, эвакуированных из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находятся в тяжелом состоянии, после проведения необходимых... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:17
2024-06-25T11:16
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четверо детей, эвакуированных из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находятся в тяжелом состоянии, после проведения необходимых процедур будет выбрана тактика их лечения, сообщается в Телеграм-канале РДКБ.Ранее самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших в Севастополе. Четверо детей были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу."В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — сказал д.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной, слова которого приводятся в сообщении.Он уточнил, что при поступлении всем пациентам была выполнена компьютерная томография. В ближайшее время запланировано проведение комплекса диагностических процедур, по результатам которых будет выбрана тактика лечения, в том числе, хирургические вмешательства, отметил врач.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
https://ria.ru/20240623/grishan-1954870323.html
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обстрел севастополя ракетами atacms, севастополь, москва, россия
Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Севастополь, Москва, Россия
В Москве находятся четверо детей, эвакуированных из Севастополя

Четверо детей, эвакуированных из Севастополя, находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Четверо детей, эвакуированных из Севастополя в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, находятся в тяжелом состоянии, после проведения необходимых процедур будет выбрана тактика их лечения, сообщается в Телеграм-канале РДКБ.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву 22 пострадавших в Севастополе. Четверо детей были госпитализированы в Российскую детскую клиническую больницу.
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ | Перейти в медиабанкПострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
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Пострадавших при атаке на Севастополь детей доставили в Москву
«
"В отделение реанимации и интенсивной терапии РДКБ доставлено четверо пострадавших: это дети от 8 до 15 лет, трое мальчиков, одна девочка. Состояние пациентов тяжелое, обусловлено минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", — сказал д.м.н., заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Прометной, слова которого приводятся в сообщении.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
При ударе ВСУ по Севастополю погибла дочь заместителя мэра Магадана
23 июня, 16:18
Он уточнил, что при поступлении всем пациентам была выполнена компьютерная томография. В ближайшее время запланировано проведение комплекса диагностических процедур, по результатам которых будет выбрана тактика лечения, в том числе, хирургические вмешательства, отметил врач.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
Обстрел Севастополя ракетами ATACMSСевастопольМоскваРоссия
 
 
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