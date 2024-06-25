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"Такого не было сто лет". В Ватикане начался судьбоносный процесс - РИА Новости, 25.06.2024
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Религия
 
08:00 25.06.2024 (обновлено: 08:03 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/protsess-1955135811.html
"Такого не было сто лет". В Ватикане начался судьбоносный процесс
"Такого не было сто лет". В Ватикане начался судьбоносный процесс - РИА Новости, 25.06.2024
"Такого не было сто лет". В Ватикане начался судьбоносный процесс
Противостояние внутри Католической церкви ожесточается. Консерваторы все активнее нападают на либералов, а те переходят к репрессиям. Звучат взаимные обвинения... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:00
2024-06-25T08:03
религия
ватикан
нигерия
сша
бенедикт xvi (йозеф ратцингер)
франциск (хорхе марио бергольо)
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857514981_0:281:3140:2047_1920x0_80_0_0_34a0cef0ecdcc8abae0eb8810648834a.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Противостояние внутри Католической церкви ожесточается. Консерваторы все активнее нападают на либералов, а те переходят к репрессиям. Звучат взаимные обвинения в ереси. По мнению экспертов, самой многочисленной в мире конфессии грозит раскол."Это честь для меня"Одни на пенсии записываются в кружок кройки и шитья, другие начинают учить новый язык. А вот у католического кардинала Карло Марии Вигано, который разменял девятый десяток, занятия не столь мирные.Например, недавно ему пришла повестка из Дикастерии доктрины веры. Эта структура — прямая наследница Инквизиции — ватиканское "министерство правды", в чьи обязанности входит строго блюсти чистоту вероучения.Но 83-летний архиепископ никуда не поехал. В соцсети объяснил: "Я не признаю ни полномочия Дикастерии, ни власти ее префекта, ни власти того, кто его назначил".А также добавил, что не имеет ни малейшего желания становиться участником показательного процесса, где судить за искажение вероучения будут те, кто сам уличен в ереси. Обвинения в свой адрес иерарх "счел за честь".Но чем же так провинился Вигано? Его послужной список не назовешь бунтарским: апостольский нунций в Нигерии, а затем в США; генеральный секретарь губернаторства государства-града Ватикана — на этом посту он сумел в кратчайшие сроки превратить дефицитный церковный бюджет в профицитный.Только вот в 2016-м формальное прошение архиепископа об отставке (его подают все иерархи по достижении 75 лет) удовлетворили очень быстро. И немолодой, но еще энергичный Вигано вынужден был уйти на покой.Причина тому — неугомонный нрав, который особенно остро проявился после 2013-го, когда консервативный папа Бенедикт XVI покинул престол, а на его место заступил непредсказуемый Франциск. Либеральные нотки в политике Ватикана — разговоры о благословении однополых пар, женском священстве — и в то же время замалчивание куда более серьезных проблем вынудили Вигано пойти на рискованный шаг."Наложница нового порядка"В 2018-м он опубликовал письмо, в котором обвинил действующего понтифика в сознательном сокрытии многочисленных случаев сексуальных домогательств к несовершеннолетним бывшего архиепископа округа Колумбия кардинала Теодора Маккэррика.По словам Вигано, когда он лично сообщил о "постыдном досье" Франциску, тот никак не прокомментировал информацию, "как будто уже давно знал об этом", — и немедленно сменил тему.Дальше — больше. Архиепископ не стал молчать после того, как в конце прошлого года понтифик санкционировал благословение однополых пар. Тем самым, пояснил иерарх, "Бергольо (Вигано сознательно именует папу его мирским именем. — Прим. ред.) &lt;…&gt; навязывает верующим принятие гомосексуализма, одновременно скрывая скандалы своих протеже и продвигая их на самые высокие посты".Истинная цель такой политики, считает архиепископ, в том, чтобы спровоцировать католиков, заставить их отвернуться от церкви и затем превратить ее в "наложницу нового мирового порядка"."Женщины-священники, благословения геев, гендерная идеология — это инструменты, с помощью которых можно возмутить верующих, — поясняет Вигано. — Бергольо уже достиг своей цели, которая есть предпосылка для получения согласия еретиков и блудников, признающих его папой, и вытеснения любой критики".А около месяца назад — и вовсе невиданное. В очередном посте в соцсетях архиепископ обвинил Франциска в совершении "тех же злоупотреблений", что и бывший кардинал Маккэррик."Автобусы трансвеститов, несколько раз приглашенных в Ватикан; частные слушания для транссексуальных и гомосексуальных пар, состоящих в сожительстве; недавние назначения двух каноников Санта-Мария-Маджоре, известных во всем Риме как гомосексуалисты, подтверждают принадлежность Бергольо к лобби, которому он обязан своим назначением", — заключил неугомонный критик.Подобной дерзости руководство стерпеть не смогло. Вот и прислало ту самую повестку с обвинениями. А они, надо сказать, серьезные. Заявления архиепископа, как говорится в письме, "привели к отрицанию элементов, необходимых для поддержания общения с Католической церковью".Прежде всего, он не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств. Этот упрек Святого престола — чисто формальный. А по существу — Вигано открыто не признает легитимность действующего понтифика. Кроме того, в нескольких публикациях отрицает реформы Второго Ватиканского собора — там заложили основы "нового курса", которым конфессия идет сегодня.Разберутся своим домкомДикастерия доктрины веры пока никак не прокомментировала инцидент. А государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин лишь пояснил журналистам, что "архиепископ Вигано занял некоторые позиции и предпринял некоторые действия, за которые должен ответить"."Мне очень жаль, — добавил госсекретарь, — потому что я всегда ценил его как великого деятеля, очень преданного Святому престолу, того, кто в определенном смысле также был примером. Не знаю, что произошло".Журналист и автор книг о Франциске Марко Полити отметил: папа Бергольо на протяжении многих лет подвергался критике консервативного крыла, порой довольно язвительной. Однако в последнее время понтифик перестал сносить нападки с кротостью и смирением.Так, в ноябре 2023-го лишился поста один из столпов католического традиционализма по ту сторону Атлантики — епископ Джозеф Стрикленд. Он называл папу не иначе, как "дьявольски дезориентированным клоуном". Без околичностей говорил, что чрезмерная открытость в социальных вопросах — прямой путь к гибели церкви. В итоге нарвался сначала на увольнение из епархии родного города Тайлера (штат Техас), а затем — на подозрения в экономических злоупотреблениях.Следом за острый язык лишился римской квартиры и зарплаты другой критик проблемы абортов и открытости к ЛГБТ*-сообществу — кардинал Рэймонд Лео Берк.Еще один представитель "школы злословия" — немецкий кардинал Герхард Мюллер — несколько месяцев назад окрестил новую либеральную доктрину Франциска "богохульством", а самого понтифика обвинил в ереси. Однако наказания не последовало. Может быть, потому, что Мюллер сделал ремарку: с ересью или без — папа остается папой.По мнению экспертов, Ватикан, обеспокоенный ростом недовольства среди духовенства, решил привести бунтарей к покорности. "Франциск более не хочет, чтобы внутри церкви существовали организованные группировки — его лобовые враги", — полагает журналист Марко Полити.И если Стрикленд поплатился должностью, а Берк — имуществом, то архиепископа Вигано ждет куда более серьезное наказание: увольнение и, возможно, штрафы, но самое главное — публичное отлучение от церкви."Проблема противостояния либералов и консерваторов, конечно, старая. И нынешняя история — одна из ее вспышек. Я бы не говорил, что Франциск начал борьбу с традиционалистским крылом. Скорее, речь пока идет о единичных случаях", — считает ватиканист Алексей Юдин.Но начало положено многообещающее, продолжает он. За последние сто лет столь громких обвинений в ереси в Католической церкви не было. Если Вигано решит стать "новым Лютером" и возглавит оппозицию, тогда религиозная организация действительно окажется на грани раскола. К тому же у архиепископа, как опытного дипломата, припрятано достаточно нелицеприятных секретов о руководстве.С другой стороны, понтификат Франциска — самый конфликтный за последние сто лет. И, заключает эксперт, если этот формат существования для папы максимально комфортный, то не исключено, что Церкви удастся пережить очередную бурю.
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ватикан, нигерия, сша, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), франциск (хорхе марио бергольо), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ватикан, Нигерия, США, Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Аналитика - Религия и мировоззрение
"Такого не было сто лет". В Ватикане начался судьбоносный процесс

Историк Юдин: Ватикан может оказаться на грани раскола

© AP Photo / Riccardo De LucaПапа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день, 2018
Папа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день, 2018 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Riccardo De Luca
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Противостояние внутри Католической церкви ожесточается. Консерваторы все активнее нападают на либералов, а те переходят к репрессиям. Звучат взаимные обвинения в ереси. По мнению экспертов, самой многочисленной в мире конфессии грозит раскол.

"Это честь для меня"

Одни на пенсии записываются в кружок кройки и шитья, другие начинают учить новый язык. А вот у католического кардинала Карло Марии Вигано, который разменял девятый десяток, занятия не столь мирные.
Например, недавно ему пришла повестка из Дикастерии доктрины веры. Эта структура — прямая наследница Инквизиции — ватиканское "министерство правды", в чьи обязанности входит строго блюсти чистоту вероучения.
Но 83-летний архиепископ никуда не поехал. В соцсети объяснил: "Я не признаю ни полномочия Дикастерии, ни власти ее префекта, ни власти того, кто его назначил".
А также добавил, что не имеет ни малейшего желания становиться участником показательного процесса, где судить за искажение вероучения будут те, кто сам уличен в ереси. Обвинения в свой адрес иерарх "счел за честь".
© AP Photo / Patrick SemanskyАрхиепископ Карло Мария Вигано
Архиепископ Карло Мария Вигано - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Архиепископ Карло Мария Вигано
Но чем же так провинился Вигано? Его послужной список не назовешь бунтарским: апостольский нунций в Нигерии, а затем в США; генеральный секретарь губернаторства государства-града Ватикана — на этом посту он сумел в кратчайшие сроки превратить дефицитный церковный бюджет в профицитный.
Только вот в 2016-м формальное прошение архиепископа об отставке (его подают все иерархи по достижении 75 лет) удовлетворили очень быстро. И немолодой, но еще энергичный Вигано вынужден был уйти на покой.
Причина тому — неугомонный нрав, который особенно остро проявился после 2013-го, когда консервативный папа Бенедикт XVI покинул престол, а на его место заступил непредсказуемый Франциск. Либеральные нотки в политике Ватикана — разговоры о благословении однополых пар, женском священстве — и в то же время замалчивание куда более серьезных проблем вынудили Вигано пойти на рискованный шаг.

"Наложница нового порядка"

В 2018-м он опубликовал письмо, в котором обвинил действующего понтифика в сознательном сокрытии многочисленных случаев сексуальных домогательств к несовершеннолетним бывшего архиепископа округа Колумбия кардинала Теодора Маккэррика.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТоржественная месса "Об избираемом папе римском"
Торжественная месса Об избираемом Папе Римском - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Торжественная месса "Об избираемом папе римском"
По словам Вигано, когда он лично сообщил о "постыдном досье" Франциску, тот никак не прокомментировал информацию, "как будто уже давно знал об этом", — и немедленно сменил тему.
Дальше — больше. Архиепископ не стал молчать после того, как в конце прошлого года понтифик санкционировал благословение однополых пар. Тем самым, пояснил иерарх, "Бергольо (Вигано сознательно именует папу его мирским именем. — Прим. ред.) <…> навязывает верующим принятие гомосексуализма, одновременно скрывая скандалы своих протеже и продвигая их на самые высокие посты".
Истинная цель такой политики, считает архиепископ, в том, чтобы спровоцировать католиков, заставить их отвернуться от церкви и затем превратить ее в "наложницу нового мирового порядка".
"Женщины-священники, благословения геев, гендерная идеология — это инструменты, с помощью которых можно возмутить верующих, — поясняет Вигано. — Бергольо уже достиг своей цели, которая есть предпосылка для получения согласия еретиков и блудников, признающих его папой, и вытеснения любой критики".
А около месяца назад — и вовсе невиданное. В очередном посте в соцсетях архиепископ обвинил Франциска в совершении "тех же злоупотреблений", что и бывший кардинал Маккэррик.
© AP Photo / Pier Paolo CitoКардинал Теодор Эдгар Маккэррик
Кардинал Теодор Эдгар Маккаррик - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Pier Paolo Cito
Кардинал Теодор Эдгар Маккэррик
"Автобусы трансвеститов, несколько раз приглашенных в Ватикан; частные слушания для транссексуальных и гомосексуальных пар, состоящих в сожительстве; недавние назначения двух каноников Санта-Мария-Маджоре, известных во всем Риме как гомосексуалисты, подтверждают принадлежность Бергольо к лобби, которому он обязан своим назначением", — заключил неугомонный критик.
Подобной дерзости руководство стерпеть не смогло. Вот и прислало ту самую повестку с обвинениями. А они, надо сказать, серьезные. Заявления архиепископа, как говорится в письме, "привели к отрицанию элементов, необходимых для поддержания общения с Католической церковью".
Прежде всего, он не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств. Этот упрек Святого престола — чисто формальный. А по существу — Вигано открыто не признает легитимность действующего понтифика. Кроме того, в нескольких публикациях отрицает реформы Второго Ватиканского собора — там заложили основы "нового курса", которым конфессия идет сегодня.

Разберутся своим домком

Дикастерия доктрины веры пока никак не прокомментировала инцидент. А государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин лишь пояснил журналистам, что "архиепископ Вигано занял некоторые позиции и предпринял некоторые действия, за которые должен ответить".
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Франциск приветствует монахинь, Ватикан
Папа Франциск приветствует монахин, Ватикан. - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Франциск приветствует монахинь, Ватикан
"Мне очень жаль, — добавил госсекретарь, — потому что я всегда ценил его как великого деятеля, очень преданного Святому престолу, того, кто в определенном смысле также был примером. Не знаю, что произошло".
Журналист и автор книг о Франциске Марко Полити отметил: папа Бергольо на протяжении многих лет подвергался критике консервативного крыла, порой довольно язвительной. Однако в последнее время понтифик перестал сносить нападки с кротостью и смирением.
Так, в ноябре 2023-го лишился поста один из столпов католического традиционализма по ту сторону Атлантики — епископ Джозеф Стрикленд. Он называл папу не иначе, как "дьявольски дезориентированным клоуном". Без околичностей говорил, что чрезмерная открытость в социальных вопросах — прямой путь к гибели церкви. В итоге нарвался сначала на увольнение из епархии родного города Тайлера (штат Техас), а затем — на подозрения в экономических злоупотреблениях.
CC BY-SA 3.0 / Peytonlow / Bishop Joseph Strickland of the Roman Catholic Diocese of Tyler taken on Easter 2013Кардинал Джозеф Стрикленд
Кардинал Джозеф Стрикленд - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
CC BY-SA 3.0 / Peytonlow / Bishop Joseph Strickland of the Roman Catholic Diocese of Tyler taken on Easter 2013
Кардинал Джозеф Стрикленд
Следом за острый язык лишился римской квартиры и зарплаты другой критик проблемы абортов и открытости к ЛГБТ*-сообществу — кардинал Рэймонд Лео Берк.
Еще один представитель "школы злословия" — немецкий кардинал Герхард Мюллер — несколько месяцев назад окрестил новую либеральную доктрину Франциска "богохульством", а самого понтифика обвинил в ереси. Однако наказания не последовало. Может быть, потому, что Мюллер сделал ремарку: с ересью или без — папа остается папой.
По мнению экспертов, Ватикан, обеспокоенный ростом недовольства среди духовенства, решил привести бунтарей к покорности. "Франциск более не хочет, чтобы внутри церкви существовали организованные группировки — его лобовые враги", — полагает журналист Марко Полити.
И если Стрикленд поплатился должностью, а Берк — имуществом, то архиепископа Вигано ждет куда более серьезное наказание: увольнение и, возможно, штрафы, но самое главное — публичное отлучение от церкви.
© AP Photo / Vatican MediaПапа римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане
Папа Римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Vatican Media
Папа римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане
"Проблема противостояния либералов и консерваторов, конечно, старая. И нынешняя история — одна из ее вспышек. Я бы не говорил, что Франциск начал борьбу с традиционалистским крылом. Скорее, речь пока идет о единичных случаях", — считает ватиканист Алексей Юдин.
Но начало положено многообещающее, продолжает он. За последние сто лет столь громких обвинений в ереси в Католической церкви не было. Если Вигано решит стать "новым Лютером" и возглавит оппозицию, тогда религиозная организация действительно окажется на грани раскола. К тому же у архиепископа, как опытного дипломата, припрятано достаточно нелицеприятных секретов о руководстве.
С другой стороны, понтификат Франциска — самый конфликтный за последние сто лет. И, заключает эксперт, если этот формат существования для папы максимально комфортный, то не исключено, что Церкви удастся пережить очередную бурю.
Священники во время похоронной процессии с гробом покойного патриарха Болгарской православной церкви Неофита в Софии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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РелигияВатиканНигерияСШАБенедикт XVI (Йозеф Ратцингер)Франциск (Хорхе Марио Бергольо)Аналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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