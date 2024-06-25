"Такого не было сто лет". В Ватикане начался судьбоносный процесс
Историк Юдин: Ватикан может оказаться на грани раскола
© AP Photo / Riccardo De LucaПапа римский Франциск после общей аудиенции на площади Святого Петра в ветреный день, 2018
© AP Photo / Riccardo De Luca
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. Противостояние внутри Католической церкви ожесточается. Консерваторы все активнее нападают на либералов, а те переходят к репрессиям. Звучат взаимные обвинения в ереси. По мнению экспертов, самой многочисленной в мире конфессии грозит раскол.
"Это честь для меня"
Одни на пенсии записываются в кружок кройки и шитья, другие начинают учить новый язык. А вот у католического кардинала Карло Марии Вигано, который разменял девятый десяток, занятия не столь мирные.
Например, недавно ему пришла повестка из Дикастерии доктрины веры. Эта структура — прямая наследница Инквизиции — ватиканское "министерство правды", в чьи обязанности входит строго блюсти чистоту вероучения.
Но 83-летний архиепископ никуда не поехал. В соцсети объяснил: "Я не признаю ни полномочия Дикастерии, ни власти ее префекта, ни власти того, кто его назначил".
А также добавил, что не имеет ни малейшего желания становиться участником показательного процесса, где судить за искажение вероучения будут те, кто сам уличен в ереси. Обвинения в свой адрес иерарх "счел за честь".
© AP Photo / Patrick SemanskyАрхиепископ Карло Мария Вигано
© AP Photo / Patrick Semansky
Архиепископ Карло Мария Вигано
Только вот в 2016-м формальное прошение архиепископа об отставке (его подают все иерархи по достижении 75 лет) удовлетворили очень быстро. И немолодой, но еще энергичный Вигано вынужден был уйти на покой.
Причина тому — неугомонный нрав, который особенно остро проявился после 2013-го, когда консервативный папа Бенедикт XVI покинул престол, а на его место заступил непредсказуемый Франциск. Либеральные нотки в политике Ватикана — разговоры о благословении однополых пар, женском священстве — и в то же время замалчивание куда более серьезных проблем вынудили Вигано пойти на рискованный шаг.
"Наложница нового порядка"
В 2018-м он опубликовал письмо, в котором обвинил действующего понтифика в сознательном сокрытии многочисленных случаев сексуальных домогательств к несовершеннолетним бывшего архиепископа округа Колумбия кардинала Теодора Маккэррика.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТоржественная месса "Об избираемом папе римском"
Торжественная месса "Об избираемом папе римском"
По словам Вигано, когда он лично сообщил о "постыдном досье" Франциску, тот никак не прокомментировал информацию, "как будто уже давно знал об этом", — и немедленно сменил тему.
Дальше — больше. Архиепископ не стал молчать после того, как в конце прошлого года понтифик санкционировал благословение однополых пар. Тем самым, пояснил иерарх, "Бергольо (Вигано сознательно именует папу его мирским именем. — Прим. ред.) <…> навязывает верующим принятие гомосексуализма, одновременно скрывая скандалы своих протеже и продвигая их на самые высокие посты".
Истинная цель такой политики, считает архиепископ, в том, чтобы спровоцировать католиков, заставить их отвернуться от церкви и затем превратить ее в "наложницу нового мирового порядка".
"Женщины-священники, благословения геев, гендерная идеология — это инструменты, с помощью которых можно возмутить верующих, — поясняет Вигано. — Бергольо уже достиг своей цели, которая есть предпосылка для получения согласия еретиков и блудников, признающих его папой, и вытеснения любой критики".
А около месяца назад — и вовсе невиданное. В очередном посте в соцсетях архиепископ обвинил Франциска в совершении "тех же злоупотреблений", что и бывший кардинал Маккэррик.
© AP Photo / Pier Paolo CitoКардинал Теодор Эдгар Маккэррик
© AP Photo / Pier Paolo Cito
Кардинал Теодор Эдгар Маккэррик
"Автобусы трансвеститов, несколько раз приглашенных в Ватикан; частные слушания для транссексуальных и гомосексуальных пар, состоящих в сожительстве; недавние назначения двух каноников Санта-Мария-Маджоре, известных во всем Риме как гомосексуалисты, подтверждают принадлежность Бергольо к лобби, которому он обязан своим назначением", — заключил неугомонный критик.
Подобной дерзости руководство стерпеть не смогло. Вот и прислало ту самую повестку с обвинениями. А они, надо сказать, серьезные. Заявления архиепископа, как говорится в письме, "привели к отрицанию элементов, необходимых для поддержания общения с Католической церковью".
Прежде всего, он не привел в подтверждение своих слов никаких доказательств. Этот упрек Святого престола — чисто формальный. А по существу — Вигано открыто не признает легитимность действующего понтифика. Кроме того, в нескольких публикациях отрицает реформы Второго Ватиканского собора — там заложили основы "нового курса", которым конфессия идет сегодня.
Разберутся своим домком
Дикастерия доктрины веры пока никак не прокомментировала инцидент. А государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин лишь пояснил журналистам, что "архиепископ Вигано занял некоторые позиции и предпринял некоторые действия, за которые должен ответить".
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа Франциск приветствует монахинь, Ватикан
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа Франциск приветствует монахинь, Ватикан
"Мне очень жаль, — добавил госсекретарь, — потому что я всегда ценил его как великого деятеля, очень преданного Святому престолу, того, кто в определенном смысле также был примером. Не знаю, что произошло".
Журналист и автор книг о Франциске Марко Полити отметил: папа Бергольо на протяжении многих лет подвергался критике консервативного крыла, порой довольно язвительной. Однако в последнее время понтифик перестал сносить нападки с кротостью и смирением.
Так, в ноябре 2023-го лишился поста один из столпов католического традиционализма по ту сторону Атлантики — епископ Джозеф Стрикленд. Он называл папу не иначе, как "дьявольски дезориентированным клоуном". Без околичностей говорил, что чрезмерная открытость в социальных вопросах — прямой путь к гибели церкви. В итоге нарвался сначала на увольнение из епархии родного города Тайлера (штат Техас), а затем — на подозрения в экономических злоупотреблениях.
CC BY-SA 3.0 / Peytonlow / Bishop Joseph Strickland of the Roman Catholic Diocese of Tyler taken on Easter 2013Кардинал Джозеф Стрикленд
Кардинал Джозеф Стрикленд
Следом за острый язык лишился римской квартиры и зарплаты другой критик проблемы абортов и открытости к ЛГБТ*-сообществу — кардинал Рэймонд Лео Берк.
Еще один представитель "школы злословия" — немецкий кардинал Герхард Мюллер — несколько месяцев назад окрестил новую либеральную доктрину Франциска "богохульством", а самого понтифика обвинил в ереси. Однако наказания не последовало. Может быть, потому, что Мюллер сделал ремарку: с ересью или без — папа остается папой.
По мнению экспертов, Ватикан, обеспокоенный ростом недовольства среди духовенства, решил привести бунтарей к покорности. "Франциск более не хочет, чтобы внутри церкви существовали организованные группировки — его лобовые враги", — полагает журналист Марко Полити.
И если Стрикленд поплатился должностью, а Берк — имуществом, то архиепископа Вигано ждет куда более серьезное наказание: увольнение и, возможно, штрафы, но самое главное — публичное отлучение от церкви.
© AP Photo / Vatican MediaПапа римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане
© AP Photo / Vatican Media
Папа римский Франциск приветствует прихожан после Пасхальной службы в Ватикане
"Проблема противостояния либералов и консерваторов, конечно, старая. И нынешняя история — одна из ее вспышек. Я бы не говорил, что Франциск начал борьбу с традиционалистским крылом. Скорее, речь пока идет о единичных случаях", — считает ватиканист Алексей Юдин.
Но начало положено многообещающее, продолжает он. За последние сто лет столь громких обвинений в ереси в Католической церкви не было. Если Вигано решит стать "новым Лютером" и возглавит оппозицию, тогда религиозная организация действительно окажется на грани раскола. К тому же у архиепископа, как опытного дипломата, припрятано достаточно нелицеприятных секретов о руководстве.
С другой стороны, понтификат Франциска — самый конфликтный за последние сто лет. И, заключает эксперт, если этот формат существования для папы максимально комфортный, то не исключено, что Церкви удастся пережить очередную бурю.