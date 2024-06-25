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США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России - РИА Новости, 25.06.2024
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22:32 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/obvineniya-1955455240.html
США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России
США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России - РИА Новости, 25.06.2024
США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во вторник отказался комментировать направленное против России взаимодействие Вашингтона и... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:32
2024-06-25T22:32
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
мария львова-белова
сергей кобылаш
международный уголовный суд
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во вторник отказался комментировать направленное против России взаимодействие Вашингтона и Международного уголовного суда (МУС), сославшись на "приватность" подобных обсуждений. "Я не хочу говорить о любых приватных обсуждениях или каналах между нами или любой структурой, которая проводит подобные расследования", - заявил он журналистам на вопрос о сотрудничестве США и МУС против России. При этом представитель ведомства признал, что американские власти поддерживают действия МУС в отношении Москвы, но повторил, что намерен "сохранить приватность" взаимодействия с организацией. Во вторник стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине. В пресс-службе аппарата Совбеза заявили, что данное решение палаты МУС ничтожно, оно было принято в рамках гибридной войны Запада против России. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция и сами США. Более того, в начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную". В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В марте 2024 года МУС также выдал ордера на "арест" командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвинил их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В мае 2023 года МВД России заочно предъявило обвинения главному прокурору МУС Кариму Хану, а также судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. СК РФ сообщал, что действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 299, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ, по данным СК РФ, она была причастна к вынесению незаконных решений об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20240625/rassledovanie-1955441028.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, мария львова-белова, сергей кобылаш, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Кобылаш, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Воздушно-космические силы России
США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России

Госдеп: США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против РФ

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во вторник отказался комментировать направленное против России взаимодействие Вашингтона и Международного уголовного суда (МУС), сославшись на "приватность" подобных обсуждений.
"Я не хочу говорить о любых приватных обсуждениях или каналах между нами или любой структурой, которая проводит подобные расследования", - заявил он журналистам на вопрос о сотрудничестве США и МУС против России.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Прокурор МУС заявил, что хочет сотрудничать с Россией по Украине
Вчера, 20:36
При этом представитель ведомства признал, что американские власти поддерживают действия МУС в отношении Москвы, но повторил, что намерен "сохранить приватность" взаимодействия с организацией.
Во вторник стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине. В пресс-службе аппарата Совбеза заявили, что данное решение палаты МУС ничтожно, оно было принято в рамках гибридной войны Запада против России.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция и сами США. Более того, в начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную".
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Совбезе назвали решение палаты МУС в отношении Шойгу ничтожным
Вчера, 14:28
В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
В марте 2024 года МУС также выдал ордера на "арест" командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвинил их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
В мае 2023 года МВД России заочно предъявило обвинения главному прокурору МУС Кариму Хану, а также судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. СК РФ сообщал, что действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 299, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ, по данным СК РФ, она была причастна к вынесению незаконных решений об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Львова-Белова прокомментировала выдачу ордера МУС на ее арест
20 июня, 17:40
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинМария Львова-БеловаСергей КобылашМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)Воздушно-космические силы России
 
 
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