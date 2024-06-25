https://ria.ru/20240625/obvineniya-1955455240.html

США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России

США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России - РИА Новости, 25.06.2024

США приватно взаимодействуют с МУС по обвинениям против России

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во вторник отказался комментировать направленное против России взаимодействие Вашингтона и... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:32

2024-06-25T22:32

2024-06-25T22:32

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер во вторник отказался комментировать направленное против России взаимодействие Вашингтона и Международного уголовного суда (МУС), сославшись на "приватность" подобных обсуждений. "Я не хочу говорить о любых приватных обсуждениях или каналах между нами или любой структурой, которая проводит подобные расследования", - заявил он журналистам на вопрос о сотрудничестве США и МУС против России. При этом представитель ведомства признал, что американские власти поддерживают действия МУС в отношении Москвы, но повторил, что намерен "сохранить приватность" взаимодействия с организацией. Во вторник стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине. В пресс-службе аппарата Совбеза заявили, что данное решение палаты МУС ничтожно, оно было принято в рамках гибридной войны Запада против России. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, Турция и сами США. Более того, в начале июня комитет палаты представителей конгресса США одобрил законопроект о возможности введения санкций против представителей МУС за рассмотрение дел в отношении Вашингтона и его союзников. Поводом послужила подача прокурором МУС Каримом Ханом заявления в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Президент США Джо Байден также заявил, что отвергает обвинения Хана в адрес израильского руководства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на двойные стандарты США в связи с обвинениями МУС в адрес РФ и Израиля, охарактеризовав эту ситуацию как "ненормальную". В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В марте 2024 года МУС также выдал ордера на "арест" командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвинил их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В мае 2023 года МВД России заочно предъявило обвинения главному прокурору МУС Кариму Хану, а также судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. СК РФ сообщал, что действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 299, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ, по данным СК РФ, она была причастна к вынесению незаконных решений об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.

https://ria.ru/20240625/rassledovanie-1955441028.html

https://ria.ru/20240625/mus-1955338902.html

https://ria.ru/20240620/arest-1954330134.html

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