https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Глава Дагестана выступил против ношения никаба - РИА Новости, 25.06.2024
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:17
2024-06-25T11:17
2024-06-25T11:17
общество
сергей меликов
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_0:75:2953:1736_1920x0_80_0_0_bf6506de5fcba18ced4f77e4811e546f.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам. "Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_269:0:2684:1811_1920x0_80_0_0_6a40967d34a053ad7ec256e1b401c783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей меликов, республика дагестан
Общество, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Меликов: ношение никаба не свойственно кавказским народам
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
"Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.