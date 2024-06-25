https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html

Глава Дагестана выступил против ношения никаба

Глава Дагестана выступил против ношения никаба - РИА Новости, 25.06.2024

Глава Дагестана выступил против ношения никаба

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:17

2024-06-25T11:17

2024-06-25T11:17

общество

сергей меликов

республика дагестан

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам. "Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, сергей меликов, республика дагестан