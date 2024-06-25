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Глава Дагестана выступил против ношения никаба - РИА Новости, 25.06.2024
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11:17 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Глава Дагестана выступил против ношения никаба - РИА Новости, 25.06.2024
Глава Дагестана выступил против ношения никаба
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:17
2024-06-25T11:17
общество
сергей меликов
республика дагестан
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам. "Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.
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общество, сергей меликов, республика дагестан
Общество, Сергей Меликов, Республика Дагестан
Глава Дагестана выступил против ношения никаба

Меликов: ношение никаба не свойственно кавказским народам

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабе
Женщина в никабе - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщина в никабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности, при этом он отметил, что эта одежда не свойственна кавказским народам.
"Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного Собрания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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ОбществоСергей МеликовРеспублика Дагестан
 
 
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