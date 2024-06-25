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Ученые предложили орошать мусорные полигоны микроводорослями - РИА Новости, 25.06.2024
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Наука
 
09:00 25.06.2024 (обновлено: 12:23 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/nauka-1955054286.html
Ученые предложили орошать мусорные полигоны микроводорослями
Ученые предложили орошать мусорные полигоны микроводорослями - РИА Новости, 25.06.2024
Ученые предложили орошать мусорные полигоны микроводорослями
Технологию получения водорода из твердых коммунальных отходов с использованием водорослей предложили ученые СПбПУ. По их словам, добавление биомассы... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:00
2024-06-25T12:23
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
россия
санкт-петербург
экология
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Технологию получения водорода из твердых коммунальных отходов с использованием водорослей предложили ученые СПбПУ. По их словам, добавление биомассы микроводорослей рода хлорелла на мусорные полигоны ускоряет сбраживание отходов для переработки "свалочных" газов в биоводород. Результат представлен в International Journal of Hydrogen Energy.Твердые коммунальные отходы (ТКО) – пластиковый и металлический мусор, а также остатки органических веществ (пищи, тканей и др). Они складируются на специальных полигонах, которые в процессе эксплуатации и в течение длительного времени после закрытия являются источниками выбросов в атмосферу свалочного газа.Благодаря метану, входящему в состав свалочного газа, он может быть использован в качестве вторичного энергоресурса. Газ, обогащенный этим углеводородом, может использоваться для получения другого вида нетрадиционного топлива – биоводорода.Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали технологию увеличения объема метана, выделяемого мусорными полигонами. Такая концепция, по словам специалистов, позволяет "убить двух зайцев": превратить отходы в энергоресурс и утилизировать органическую биомассу водорослей рода хлорелла.&quot;Мы предложили поднять энергетическую эффективность использования газа, образующегося на полигонах ТКО, с помощью орошения, добавляя остаточную биомассу микроводорослей&quot;, – отметила соавтор работы, инженер СПбПУ Ксения Вельможина.По ее словам, это ускорит разложение отходов и увеличит выход биогаза. "Полученный биогаз затем можно очищать и преобразовывать в биоводород – чистое и экологически безопасное топливо", – добавила эксперт, подчеркнув, что такой подход поможет уменьшить выбросы вредных веществ и снизить зависимость от нефти.По оценкам ученых, добавление 25 массовой проценты остаточной биомассы микроводорослей к 75% органических отходов может увеличить производство биогаза на 30–50% по сравнению с традиционными методами. При этом, как утверждают специалисты СПбПУ, за счет переработки биомассы микроводорослей и органических отходов затраты на утилизацию могут снизиться на 20–30%.Таким образом, по словам Вельможиной, "производство биогаза и биоводорода может принести дополнительный доход, увеличив рентабельность полигона на 15–25%, а получаемый водород способен заменить до 10–15% потребляемого ископаемого топлива в регионах, использующих данную технологию".Ученые отмечают, что в дальнейшем они планируют продолжить и расширить исследования в области получения биоводорода, чтобы внести вклад в развитие устойчивой и экологически чистой энергетики.Работа выполнена сотрудниками Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, россия, санкт-петербург, экология, химия, биология, отходы
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия, Санкт-Петербург, Экология, Химия, биология, Отходы

Ученые предложили орошать мусорные полигоны микроводорослями

© РИА Новости / Егор ЕремовПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Технологию получения водорода из твердых коммунальных отходов с использованием водорослей предложили ученые СПбПУ. По их словам, добавление биомассы микроводорослей рода хлорелла на мусорные полигоны ускоряет сбраживание отходов для переработки "свалочных" газов в биоводород. Результат представлен в International Journal of Hydrogen Energy.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – пластиковый и металлический мусор, а также остатки органических веществ (пищи, тканей и др). Они складируются на специальных полигонах, которые в процессе эксплуатации и в течение длительного времени после закрытия являются источниками выбросов в атмосферу свалочного газа.
Благодаря метану, входящему в состав свалочного газа, он может быть использован в качестве вторичного энергоресурса. Газ, обогащенный этим углеводородом, может использоваться для получения другого вида нетрадиционного топлива – биоводорода.
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13 ноября 2023, 09:00
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали технологию увеличения объема метана, выделяемого мусорными полигонами. Такая концепция, по словам специалистов, позволяет "убить двух зайцев": превратить отходы в энергоресурс и утилизировать органическую биомассу водорослей рода хлорелла.
© Фото : СПбПУ/Ксения ВельможинаСхема орошения полигона и сбора биогаза, где 1 – полигон ТКО; 2 – система дегазации; 3 – фильтрат; 4 – система очистки фильтрата; 5 – ТЭЦ; 6 – культиваторы микроводорослей; 7– линии электропередач (ЛЭП); 8 – потребители электроэнергии
Схема орошения полигона и сбора биогаза, где 1 – полигон ТКО; 2 – система дегазации; 3 – фильтрат; 4 – система очистки фильтрата; 5 – ТЭЦ; 6 – культиваторы микроводорослей; 7– линии электропередач (ЛЭП); 8 – потребители электроэнергии
Схема орошения полигона и сбора биогаза, где 1 – полигон ТКО; 2 – система дегазации; 3 – фильтрат; 4 – система очистки фильтрата; 5 – ТЭЦ; 6 – культиваторы микроводорослей; 7– линии электропередач (ЛЭП); 8 – потребители электроэнергии
© Фото : СПбПУ/Ксения Вельможина
1 из 2
© Фото : СПбПУ/Ксения ВельможинаГруппа ученых, работавших над разработкой технологии: Зибарев Н.В., Жажков В.В., Политаева Н.А., Опарина А.М., Вельможина К.А., Шинкевич П.С., Чусов А.Н., Михеев П.Ю.
Группа ученых, работавших над разработкой технологии: Зибарев Н.В., Жажков В.В., Политаева Н.А., Опарина А.М., Вельможина К.А., Шинкевич П.С., Чусов А.Н., Михеев П.Ю.
Группа ученых, работавших над разработкой технологии: Зибарев Н.В., Жажков В.В., Политаева Н.А., Опарина А.М., Вельможина К.А., Шинкевич П.С., Чусов А.Н., Михеев П.Ю.
© Фото : СПбПУ/Ксения Вельможина
2 из 2
Схема орошения полигона и сбора биогаза, где 1 – полигон ТКО; 2 – система дегазации; 3 – фильтрат; 4 – система очистки фильтрата; 5 – ТЭЦ; 6 – культиваторы микроводорослей; 7– линии электропередач (ЛЭП); 8 – потребители электроэнергии
© Фото : СПбПУ/Ксения Вельможина
1 из 2
Группа ученых, работавших над разработкой технологии: Зибарев Н.В., Жажков В.В., Политаева Н.А., Опарина А.М., Вельможина К.А., Шинкевич П.С., Чусов А.Н., Михеев П.Ю.
© Фото : СПбПУ/Ксения Вельможина
2 из 2
«

"Мы предложили поднять энергетическую эффективность использования газа, образующегося на полигонах ТКО, с помощью орошения, добавляя остаточную биомассу микроводорослей", – отметила соавтор работы, инженер СПбПУ Ксения Вельможина.

По ее словам, это ускорит разложение отходов и увеличит выход биогаза. "Полученный биогаз затем можно очищать и преобразовывать в биоводород – чистое и экологически безопасное топливо", – добавила эксперт, подчеркнув, что такой подход поможет уменьшить выбросы вредных веществ и снизить зависимость от нефти.
По оценкам ученых, добавление 25 массовой проценты остаточной биомассы микроводорослей к 75% органических отходов может увеличить производство биогаза на 30–50% по сравнению с традиционными методами. При этом, как утверждают специалисты СПбПУ, за счет переработки биомассы микроводорослей и органических отходов затраты на утилизацию могут снизиться на 20–30%.
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Таким образом, по словам Вельможиной, "производство биогаза и биоводорода может принести дополнительный доход, увеличив рентабельность полигона на 15–25%, а получаемый водород способен заменить до 10–15% потребляемого ископаемого топлива в регионах, использующих данную технологию".
Ученые отмечают, что в дальнейшем они планируют продолжить и расширить исследования в области получения биоводорода, чтобы внести вклад в развитие устойчивой и экологически чистой энергетики.
Работа выполнена сотрудниками Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ при поддержке федеральной программы Минобрнауки РФ "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
 
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