https://ria.ru/20240625/ieromonakh-1955212140.html

Иеромонах: убитый в Дербенте протоиерей пользовался уважением у духовенства

Иеромонах: убитый в Дербенте протоиерей пользовался уважением у духовенства - РИА Новости, 25.06.2024

Иеромонах: убитый в Дербенте протоиерей пользовался уважением у духовенства

Убитый террористами в Дербенте протоиерей Николай Котельников много лет был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий, он был незлобливым и простым... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T05:07

2024-06-25T05:07

2024-06-25T05:07

дербент

каспийск

исламское государство*

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

россия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Убитый террористами в Дербенте протоиерей Николай Котельников много лет был духовником Махачкалинской и Бакинской епархий, он был незлобливым и простым человеком с "детской" верой, пользовался уважением и любовью у духовенства всех дагестанских традиционных конфессий, рассказал РИА Новости настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в дагестанском Каспийске иеромонах Иоанн (Анисимов), хорошо знавший его лично. Протоиерей Николай Котельников, рассказал он, родился в станице Орджоникидзевская, ныне это город город Сунжа в Ингушетии. Там похоронен его отец, которого он лишился рано, а в Дербенте - мать. Он учился в Ставропольской семинарии и после рукоположения в священный сан приехал в Дагестан, где два года прослужил в Хасавюрте и почти 45 лет, с 1979 года, - в Дербенте. В 2024 году отец Николай был старейшим клириком Махачкалинской епархии. "Отец Николай пользовался большим уважением в городе Дербенте, причем не только среди христиан, но и среди мусульман и иудеев. Это был пример дружбы, взаимного уважения между представителями разных конфессий. Таков до недавнего времени был город Дербент, где мы очень гордились тем, что люди разных традиционных конфессий - ислама, православия и иудаизма, - живут в мире и понимании. Но вот кто-то этот хочет мир поколебать, разрушить его, делая такие акции", - сказал РИА Новости отец Иоанн. Он напомнил, что погибший отец Николай много лет был духовником не только в Махачкалинской, но и в Бакинской епархии. "В Махачкалинской епархии отец Николай был старейшим клириком и духовником, но продолжал исполнять послушание духовника и Бакинской епархии. То есть он продолжал ездить в Баку и там духовенство окормлять. Он был такой незлобивый, простой очень человек, как ребенок. Какая у него была вера - такое было и его служение", - рассказал он. Все три дочери Котельникова, добавил отец Иоанн, вышли замуж за священников. Второй клирик Покровского храма иерей Михаил Лобов, служивший вместе с ним в Покровском храме и переживший нападение, - его "средний" зять; зятем ему, по сообщениям СМИ, приходится и священник Сергий Абасов, который с прихожанами в воскресенье заперся в кафедральном Свято-Успенском соборе Махачкалы, тоже атакованном боевиками. В 2018 году Сергий Абасов был настоятелем в грозненском храме Архангела Михаила, на который совершили нападение боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"*, во время которой ему с прихожанами также удалось закрыть дверь и не пустить убийц внутрь. Четверо боевиков тогда попытались захватить прихожан в заложники. Жертвами их атаки тогда стали двое полицейских и один прихожанин, еще двое правоохранителей пострадали. Нападавших ликвидировали в ходе спецоперации. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

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дербент, каспийск, исламское государство*, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, россия