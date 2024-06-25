https://ria.ru/20240625/gorbunov-1955335497.html

Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина

Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина - РИА Новости, 25.06.2024

Суд арестовал бывшего топ-менеджера медиаструктуры Пригожина

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал почти на два месяца местного жителя Илью Горбунова по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:22

2024-06-25T14:22

2024-06-25T14:58

евгений пригожин

происшествия

александр малькевич

санкт-петербург

патриот

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал почти на два месяца местного жителя Илью Горбунова по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайство следствия об избрании меры пресечения сроком на 2 месяца, по 20 августа, удовлетворить", - огласил решение судья Дмитрий Оврах. Горбунов подозревается по п. "б" ч. 3 ст.163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Защита просила об избрании ему более мягкой меры пресечения - домашний арест, залог или запрет определенных действий.Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости о задержании в Петербурге бывшего топ-менеджера связанного с Евгением Пригожиным медиахолдинга "Патриот" Ильи Горбунова и главного редактора "Конкретно.ру" Кирилла Метелева. По данным онлайн-издания "Фонтанка", Горбунов и Метелев проходят по делу о вымогательстве денег у бывшего генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" Александра Малькевича. Все трое когда-то могли иметь отношения с медиахолдингом Пригожина.Объединенная пресс-служба судов не называет персональные данные жертвы вымогательства, но информирует, что потерпевший является председателем правления Фонда развития новых медиа. Эту должность занимает Малькевич.По данным следствия, Горбунов не позднее 23 апреля разработал план, как завладеть деньгами Малькевича "путем выдвижения требования передачи ему чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких, либо иных сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам", сообщала судебная пресс-служба.Будучи осведомленным об активной общественной деятельности Малькевича, Горбунов, предположительно, также в период с 23 апреля по 11 июня организовал на "разных информационных ресурсах" серию публикаций, подрывающих его репутацию и порочащих честь и достоинство, отмечали в пресс-службе. Позднее в ходе встречи с жертвой вымогательства он якобы потребовал передать ему 4 миллиона рублей, следующая их личная встреча завершилась задержанием Горбунова.Метелеву в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий.

https://ria.ru/20240623/den-1954784127.html

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929215781.html

https://ria.ru/20231222/utka-1917436536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евгений пригожин, происшествия, александр малькевич, санкт-петербург, патриот