https://ria.ru/20240625/es-1955281261.html

Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует

Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует - РИА Новости, 25.06.2024

Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хорошей новостью" формальное начало переговорного процесса с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:00

2024-06-25T12:00

2024-06-25T12:00

в мире

украина

молдавия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хорошей новостью" формальное начало переговорного процесса с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в ЕС, однако предупредила, что "короткого пути" к членству не существует. "Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении. При этом глава ЕК считает начало переговоров "хорошей новостью" и поворотным моментов не только для Украины и Молдавии, но и для Евросоюза. "Тот факт, что ЕС открывает сегодня переговоры о вступлении Украиной и Молдавией – очень хорошая новость. Мы стоим на пороге важного и преобразующего момента для этих стран и для нашего союза", - сказала глава ЕК. ЕС во вторник на заседании cовета по общим вопросам на министерском уровне намерен торжественно запустить переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. Как сообщил накануне встречи источник в Евросоюзе, заседание, по сути, станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает, в частности, две межправконференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие, соответственно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан. Как ожидается, стороны обменяются приветственными речами, заявят о своих намерениях. Затем начнется подготовка к запуску первых переговоров по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html

https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия