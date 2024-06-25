https://ria.ru/20240625/es-1955281261.html
Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует
Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует - РИА Новости, 25.06.2024
Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хорошей новостью" формальное начало переговорного процесса с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T12:00
2024-06-25T12:00
2024-06-25T12:00
в мире
украина
молдавия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37c10a94f4414b635574875eaf671d8b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хорошей новостью" формальное начало переговорного процесса с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в ЕС, однако предупредила, что "короткого пути" к членству не существует. "Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении. При этом глава ЕК считает начало переговоров "хорошей новостью" и поворотным моментов не только для Украины и Молдавии, но и для Евросоюза. "Тот факт, что ЕС открывает сегодня переговоры о вступлении Украиной и Молдавией – очень хорошая новость. Мы стоим на пороге важного и преобразующего момента для этих стран и для нашего союза", - сказала глава ЕК. ЕС во вторник на заседании cовета по общим вопросам на министерском уровне намерен торжественно запустить переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. Как сообщил накануне встречи источник в Евросоюзе, заседание, по сути, станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает, в частности, две межправконференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие, соответственно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина и премьер Молдавии Дорин Речан. Как ожидается, стороны обменяются приветственными речами, заявят о своих намерениях. Затем начнется подготовка к запуску первых переговоров по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html
https://ria.ru/20240625/evrosoyuz-1955121338.html
https://ria.ru/20240620/dodon-1954325390.html
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951881209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4880b3d26773b97076f823e5319c4c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, молдавия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Молдавия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК предупредила Киев и Кишинев, что короткого пути в ЕС не существует
Фон дер Ляйен: не существует короткого пути для стран к членству в Евросоюзе
БРЮССЕЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хорошей новостью" формальное начало переговорного процесса с Украиной и Молдавией по возможному вступлению в ЕС, однако предупредила, что "короткого пути" к членству не существует.
"Переговоры о вступлении призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство. Поэтому короткого пути не существует", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении.
При этом глава ЕК считает начало переговоров "хорошей новостью" и поворотным моментов не только для Украины и Молдавии, но и для Евросоюза.
"Тот факт, что ЕС открывает сегодня переговоры о вступлении Украиной и Молдавией – очень хорошая новость. Мы стоим на пороге важного и преобразующего момента для этих стран и для нашего союза", - сказала глава ЕК.
ЕС во вторник на заседании cовета по общим вопросам на министерском уровне намерен торжественно запустить переговоры о членстве с Украиной и Молдавией. Как сообщил накануне встречи источник в Евросоюзе, заседание, по сути, станет торжественным запуском переговоров. Оно предусматривает, в частности, две межправконференции, в которых, помимо европейских министров, примут участие, соответственно вице-премьер Украины Ольга Стефанишина
и премьер Молдавии Дорин Речан
. Как ожидается, стороны обменяются приветственными речами, заявят о своих намерениях.
Затем начнется подготовка к запуску первых переговоров по существу. По словам европейского осведомленного источника, такой процесс обычно занимает порядка года, однако в случае Украины и Молдавии он может быть короче. При этом источник отказался спрогнозировать примерные сроки начала переговоров по существу.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой
.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
- кандидат с 2005 года, Черногория
- с 2010 года, Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.