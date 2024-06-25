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В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий - РИА Новости, 25.06.2024
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16:23 25.06.2024 (обновлено: 16:28 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/derbent-1955372804.html
В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий
В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий - РИА Новости, 25.06.2024
В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий
Жители и гости Дербента вторые сутки возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:23
2024-06-25T16:28
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
республика дагестан
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ДЕРБЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Жители и гости Дербента вторые сутки возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Тельман Раджабов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. "Уже вторые сутки в Дербенте к памятнику (дружбы) трех религий люди несут цветы. Таким образом они хотят выразить свою сопричастность", – сказал, в частности, Раджабов. По его словам, цветы несут не только жители и гости города, но и целые рабочие коллективы, представители власти, общественности, сферы образования. "Многие из тех, кто проходит почтить память, заявляют, что такие кровавые провокационные акции не смогут повлиять на существующую веками дружбу между представителями всех конфессий в древнем Дербенте", – добавил собеседник агентства. Жанровая скульптура, изображающая трех друзей за столом с чайником и стаканчиками-армудами, появилась в Дербенте в 2019 году. Она установлена в переулке Казем-Бека рядом со зданием пассажа. Скульптура олицетворяет дружбу между представителями разных религий: один из мужчин олицетворяет мусульманскую общину древнего города, другой – православную, третий – иудейскую.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан
Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан
В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий

Жители и гости Дербента вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий

© Фото : ГБУ РД "Дербентский музей-заповедник"/TelegramЖители и гости Дербента возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане
Жители и гости Дербента возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : ГБУ РД "Дербентский музей-заповедник"/Telegram
Жители и гости Дербента возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане
Читать ria.ru в
ДЕРБЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Жители и гости Дербента вторые сутки возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Тельман Раджабов.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
"Уже вторые сутки в Дербенте к памятнику (дружбы) трех религий люди несут цветы. Таким образом они хотят выразить свою сопричастность", – сказал, в частности, Раджабов.
По его словам, цветы несут не только жители и гости города, но и целые рабочие коллективы, представители власти, общественности, сферы образования. "Многие из тех, кто проходит почтить память, заявляют, что такие кровавые провокационные акции не смогут повлиять на существующую веками дружбу между представителями всех конфессий в древнем Дербенте", – добавил собеседник агентства.
Жанровая скульптура, изображающая трех друзей за столом с чайником и стаканчиками-армудами, появилась в Дербенте в 2019 году. Она установлена в переулке Казем-Бека рядом со зданием пассажа. Скульптура олицетворяет дружбу между представителями разных религий: один из мужчин олицетворяет мусульманскую общину древнего города, другой – православную, третий – иудейскую.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
ДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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