https://ria.ru/20240625/derbent-1955372804.html

В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий

В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий - РИА Новости, 25.06.2024

В Дербенте вторые сутки несут цветы к памятнику дружбы трех религий

Жители и гости Дербента вторые сутки возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:23

2024-06-25T16:23

2024-06-25T16:28

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

республика дагестан

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ДЕРБЕНТ, 25 июн - РИА Новости. Жители и гости Дербента вторые сутки возлагают цветы к памятнику дружбы трех религий в память о жертвах терактов в Дагестане, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы мэрии города Тельман Раджабов. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам. "Уже вторые сутки в Дербенте к памятнику (дружбы) трех религий люди несут цветы. Таким образом они хотят выразить свою сопричастность", – сказал, в частности, Раджабов. По его словам, цветы несут не только жители и гости города, но и целые рабочие коллективы, представители власти, общественности, сферы образования. "Многие из тех, кто проходит почтить память, заявляют, что такие кровавые провокационные акции не смогут повлиять на существующую веками дружбу между представителями всех конфессий в древнем Дербенте", – добавил собеседник агентства. Жанровая скульптура, изображающая трех друзей за столом с чайником и стаканчиками-армудами, появилась в Дербенте в 2019 году. Она установлена в переулке Казем-Бека рядом со зданием пассажа. Скульптура олицетворяет дружбу между представителями разных религий: один из мужчин олицетворяет мусульманскую общину древнего города, другой – православную, третий – иудейскую.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан