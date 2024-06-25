https://ria.ru/20240625/dagestan-1955374359.html
Катар осудил теракт в Дагестане
Катар осудил теракт в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024
Катар осудил теракт в Дагестане
Власти Катара решительно осуждают теракт в Дагестане и выражают соболезнование по этому поводу правительству и народу России, говорится в сообщении МИД Катара... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:01
2024-06-25T16:01
2024-06-25T16:01
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ДОХА, 25 июн - РИА Новости. Власти Катара решительно осуждают теракт в Дагестане и выражают соболезнование по этому поводу правительству и народу России, говорится в сообщении МИД Катара на его сайте. "Государство Катар выражает решительное осуждение в связи с нападением на религиозные места и полицейский пост в республике Дагестан в Российской Федерации, что привело к жертвам", - отметили в МИД. "Министерство снова указывает на позицию государства Катар, которая отвергает насилие, терроризм и преступные действия вне зависимости от повода и причин", - добавили в МИД Катара. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
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В мире, Катар, Россия, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Махачкала, Происшествия
Катар осудил теракт в Дагестане
МИД Катара осудил теракт в Дагестане и выразил соболезнования