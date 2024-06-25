https://ria.ru/20240625/dagestan-1955269135.html
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом - РИА Новости, 25.06.2024
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:32
2024-06-25T11:32
2024-06-25T11:46
республика дагестан
сергей меликов
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа."Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего, из-за рубежа, цель которой посеять раздор среди народов России", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.Глава Дагестана призвал жителей республики объединяться для работы по искоренению терроризма и экстремизма в регионе.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, сергей меликов, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом
Меликов: теракты в Дагестане тщательно спланировали, скорее всего, за рубежом
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа.
"Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего, из-за рубежа, цель которой посеять раздор среди народов России", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.
Глава Дагестана призвал жителей республики объединяться для работы по искоренению терроризма и экстремизма в регионе.