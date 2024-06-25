https://ria.ru/20240625/dagestan-1955269135.html

Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом

Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом - РИА Новости, 25.06.2024

Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:32

2024-06-25T11:32

2024-06-25T11:46

республика дагестан

сергей меликов

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа."Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего, из-за рубежа, цель которой посеять раздор среди народов России", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.Глава Дагестана призвал жителей республики объединяться для работы по искоренению терроризма и экстремизма в регионе.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика дагестан, сергей меликов, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале