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Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом - РИА Новости, 25.06.2024
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11:32 25.06.2024 (обновлено: 11:46 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/dagestan-1955269135.html
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом - РИА Новости, 25.06.2024
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:32
2024-06-25T11:46
республика дагестан
сергей меликов
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа."Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего, из-за рубежа, цель которой посеять раздор среди народов России", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.Глава Дагестана призвал жителей республики объединяться для работы по искоренению терроризма и экстремизма в регионе.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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республика дагестан, сергей меликов, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Меликов не исключил, что теракты в Дагестане спланировали за рубежом

Меликов: теракты в Дагестане тщательно спланировали, скорее всего, за рубежом

© Пресс-служба главы ДагестанаСинагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
© Пресс-служба главы Дагестана
Синагога Келе-Нумаз в Дербенте после теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что теракты, произошедшие в республике в воскресенье, - это тщательно спланированная акция, вероятно, из-за рубежа.
"Это тщательно спланированная акция, вероятнее всего, из-за рубежа, цель которой посеять раздор среди народов России", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.
Глава Дагестана призвал жителей республики объединяться для работы по искоренению терроризма и экстремизма в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
24 июня, 08:00
 
Республика ДагестанСергей МеликовПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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