https://ria.ru/20240625/dagestan-1955254176.html
В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты
В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты - РИА Новости, 25.06.2024
В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты
В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:56
2024-06-25T10:56
2024-06-25T11:10
политика
республика дагестан
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, заявил глава региона Сергей Меликов."Я дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности... в том числе депутатов", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.По его словам, взаимодействие между органами власти - одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.
https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html
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политика, республика дагестан, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Политика, Республика Дагестан, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты
Меликов: будет проведена ревизия дел всех, кто занимает руководящие должности