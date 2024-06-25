https://ria.ru/20240625/dagestan-1955254176.html

В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты

В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты - РИА Новости, 25.06.2024

В Дагестане проведут ревизию личных дел, занимающих руководящие посты

В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, заявил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:56

2024-06-25T10:56

2024-06-25T11:10

политика

республика дагестан

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Дагестане проведут ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности, в том числе депутатов, заявил глава региона Сергей Меликов."Я дал поручение провести ревизию личных дел всех, кто занимает руководящие должности... в том числе депутатов", - сказал Меликов, выступая на сессии Народного собрания.По его словам, взаимодействие между органами власти - одна из форм противодействия терроризму и экстремизму.

https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html

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политика, республика дагестан, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале