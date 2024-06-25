https://ria.ru/20240625/dagestan-1955241401.html

Число полицейских, погибших при терактах в Дагестане, выросло до 16

Число полицейских, погибших при терактах в Дагестане, выросло до 16 - РИА Новости, 25.06.2024

Число полицейских, погибших при терактах в Дагестане, выросло до 16

Число полицейских, погибших в терактах в Дагестане, выросло до 16, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:09

2024-06-25T10:09

2024-06-25T12:33

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

дербентский район

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МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. Число полицейских, погибших в терактах в Дагестане, выросло до 16, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."В больнице умер сержант полиции Нариман Насруллаев из Дербентского района, ему было 24 года", — сказал собеседник агентства.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.Погибли сотрудники полиции и несколько гражданских лиц, в том числе священник Николай Котельников. Пострадали более 40 человек.В Дагестане объявили трехдневный траур. Возбуждены уголовные дела.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, нападавшие были выходцами из Сергокалинского района республики. По некоторым данным, двое из них были детьми главы района Магомеда Омарова, еще один — его племянником. Чиновника освободили от должности, накануне сообщалось, что его задержали и отвезли на допрос.

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

https://ria.ru/20240625/dagestan-1955214214.html

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

дербент

дербентский район

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, дербентский район