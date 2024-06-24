https://ria.ru/20240624/terroristy-1955063867.html
Миронов предложил смертную казнь для террористов
Миронов предложил смертную казнь для террористов - РИА Новости, 24.06.2024
Миронов предложил смертную казнь для террористов
Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы с... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:23
2024-06-24T14:23
2024-06-24T14:23
сергей миронов
происшествия
госдума рф
республика дагестан
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы с запретом на работу в органах власти. "Реакция государства должна быть только одна: для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим", - сказал журналистам Миронов. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили ранее в пресс – службе партии СРЗП.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей миронов, происшествия, госдума рф, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Сергей Миронов, Происшествия, Госдума РФ, Республика Дагестан, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Миронов предложил смертную казнь для террористов
Миронов предложил казнить террористов и увольнять их родственников с госслужбы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы с запретом на работу в органах власти.
"Реакция государства должна быть только одна: для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим", - сказал журналистам Миронов.
В воскресенье в Дербенте
и Махачкале
вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили ранее в пресс – службе партии СРЗП.