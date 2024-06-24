https://ria.ru/20240624/terroristy-1955063867.html

Миронов предложил смертную казнь для террористов

Миронов предложил смертную казнь для террористов - РИА Новости, 24.06.2024

Миронов предложил смертную казнь для террористов

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы с... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:23

2024-06-24T14:23

2024-06-24T14:23

сергей миронов

происшествия

госдума рф

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь для террористов, а их родственников увольнять с госслужбы с запретом на работу в органах власти. "Реакция государства должна быть только одна: для террористов – смертная казнь, для их пособников – тюрьма, для их родных и близких - увольнение с госслужбы и пожизненный запрет на работу в органах власти. Иначе мы эту гидру не победим", - сказал журналистам Миронов. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Ликвидированный в ходе КТО в Дагестане Али Закаригаев с 2021 года являлся рядовым членом партии СРЗП, но был исключен в понедельник из партии, сообщили ранее в пресс – службе партии СРЗП.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей миронов, происшествия, госдума рф, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале