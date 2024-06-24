https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html

Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане

Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане

Участники терактов в Дагестане были выходцами Сергокалинского района республики, сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:27

2024-06-24T16:27

2024-06-24T16:27

происшествия

сергокалинский район

махачкала

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Участники терактов в Дагестане были выходцами Сергокалинского района республики, сообщил глава региона Сергей Меликов. По его словам, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о теракте сейчас проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе. "Понятно, почему в Сергокалинском районе, потому что те, кто вчера находился на острие совершения террористических атак, оказались выходцами из Сергокалинского района", - сказал Меликов журналистам.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

сергокалинский район

махачкала

дербент

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происшествия, сергокалинский район, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент