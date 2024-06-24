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Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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16:27 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/terakt-1955101796.html
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане
Участники терактов в Дагестане были выходцами Сергокалинского района республики, сообщил глава региона Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:27
2024-06-24T16:27
происшествия
сергокалинский район
махачкала
сергей меликов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Участники терактов в Дагестане были выходцами Сергокалинского района республики, сообщил глава региона Сергей Меликов. По его словам, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о теракте сейчас проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе. "Понятно, почему в Сергокалинском районе, потому что те, кто вчера находился на острие совершения террористических атак, оказались выходцами из Сергокалинского района", - сказал Меликов журналистам.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
сергокалинский район
махачкала
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происшествия, сергокалинский район, махачкала, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент
Происшествия, Сергокалинский район, Махачкала, Сергей Меликов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент
Меликов раскрыл детали об участниках терактов в Дагестане

Меликов: участники терактов в Дагестане были выходцами Сергокалинского района

© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Участники терактов в Дагестане были выходцами Сергокалинского района республики, сообщил глава региона Сергей Меликов.
По его словам, следственные действия в рамках расследования уголовного дела о теракте сейчас проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе.
"Понятно, почему в Сергокалинском районе, потому что те, кто вчера находился на острие совершения террористических атак, оказались выходцами из Сергокалинского района", - сказал Меликов журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияСергокалинский районМахачкалаСергей МеликовВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербент
 
 
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