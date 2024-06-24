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В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х - РИА Новости, 24.06.2024
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12:25 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html
В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х
В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным возвращение России к ситуации 90-х годов - страна... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:25
2024-06-24T12:25
россия
дмитрий песков
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным возвращение России к ситуации 90-х годов - страна сейчас другая, общество консолидировано и подобные террористические проявления не поддерживаются ни в республике, ни в стране в целом. Журналисты спросили представителя Кремля, нет ли после атак в Дагестане опасений, что Россия может вернуться к той ситуации, которая была в стране в начале 2000-х годов. "Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано. И подобные преступные террористические проявления как то, которое мы видели в Дагестане вчера, они не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане", - ответил Песков. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
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россия, дмитрий песков, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Россия, Дмитрий Песков, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х

Песков: Россия изменилась и консолидировалась, повторение 90-х маловероятно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным возвращение России к ситуации 90-х годов - страна сейчас другая, общество консолидировано и подобные террористические проявления не поддерживаются ни в республике, ни в стране в целом.
Журналисты спросили представителя Кремля, нет ли после атак в Дагестане опасений, что Россия может вернуться к той ситуации, которая была в стране в начале 2000-х годов.
"Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано. И подобные преступные террористические проявления как то, которое мы видели в Дагестане вчера, они не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане", - ответил Песков.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
России объявлена религиозная война
08:00
 
РоссияДмитрий ПесковПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика Дагестан
 
 
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