https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html

В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х

В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х - РИА Новости, 24.06.2024

В Кремле не считают, что Россия может вернуться к ситуации 90-х

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным возвращение России к ситуации 90-х годов - страна... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:25

2024-06-24T12:25

2024-06-24T12:25

россия

дмитрий песков

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне событий в Дагестане заявил, что не считает возможным возвращение России к ситуации 90-х годов - страна сейчас другая, общество консолидировано и подобные террористические проявления не поддерживаются ни в республике, ни в стране в целом. Журналисты спросили представителя Кремля, нет ли после атак в Дагестане опасений, что Россия может вернуться к той ситуации, которая была в стране в начале 2000-х годов. "Нет. Сейчас другая Россия, общество абсолютно консолидировано. И подобные преступные террористические проявления как то, которое мы видели в Дагестане вчера, они не поддерживаются обществом ни в самой России, ни в Дагестане", - ответил Песков. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан