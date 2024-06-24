https://ria.ru/20240624/peregovory-1955170963.html

Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Казахстане

Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Казахстане - РИА Новости, 24.06.2024

Эрдоган планирует переговоры с Путиным в Казахстане

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:34

2024-06-24T20:34

2024-06-24T20:34

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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане, в повестку переговоров двух лидеров войдут ситуация на Украине, двусторонние вопросы, в частности строительство газового хаба в Турции, сообщил ранее телеканал Habertürk со ссылкой на источники. "В ближайшие дни господин президент вероятно встретится с самим господином Путиным в Казахстане", - сказал Фидан в интервью телеканалу Habertürk. Обстоятельная двусторонняя встреча лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана назрела, это понимают и в Москве, и в Анкаре, если Эрдоган примет участие в саммите ШОС в Астане, Кремль будет обсуждать возможность проведения такой встречи на полях мероприятия, заявил ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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